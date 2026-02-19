ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جے کے بینک غیر قانونی بھرتی کیس: دو سابق چیئرمینز کے خلاف ٹرائل کا حکم
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ابتدائی شواہد جرم کی نشاندہی کرتے ہیں اور مکمل ٹرائل میں ہی الزامات کی حقیقت طے ہوگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 19, 2026 at 12:49 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بدعنوانی کیس میں ایک اہم پیش رفت کے تحت سرینگر کی خصوصی انسداد بدعنوانی عدالت نے جموں و کشمیر بینک کے دو سابق چیئرمینز سمیت متعدد افسران کے خلاف مبینہ غیر قانونی تقرریوں کے معاملے میں باقاعدہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزمان کے خلاف فوجداری بدعنوانی اور سازش کے الزامات پر کارروائی کے لیے ابتدائی شواہد موجود ہیں۔
مقدمہ چلانے کا حکم انسدادِ بدعنوانی کے خصوصی جج تسلیم عارف نے جاری کیا۔ عدالت نے ملزمان کو بری کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے جموں و کشمیر انسداد بدعنوانی قانون اور رنبیر پینل کوڈ کی دفعہ 120-بی کے تحت فردِ جرم عائد کرنے کی بھی ہدایت دی۔
کیس ان الزامات سے جڑا ہے جن کے مطابق بینک میں بھرتیوں کے مقررہ قواعد اور عوامی اشتہار کے بغیر ’’بیک ڈور‘‘ طریقے سے تقرریاں انجام دی گئیں، جس سے اہل امیدواروں کو روزگار کے مساوی مواقع سے محروم ہونا پڑا۔
ملزمان میں سابق چیئرمین مشتاق احمد شیخ اور پرویز احمد نینگرو کے علاوہ بینک کے کئی سینئر افسران اور تقرریوں سے فائدہ اٹھانے والے افراد شامل ہیں، جن کے نام چارج شیٹ میں درج کیے گئے ہیں۔
استغاثہ کے مطابق انسداد بدعنوانی بیورو نے 2019 میں موصول شکایت پر ایف آئی آر نمبر 10/2019 درج کی، جس میں الزام تھا کہ بینک اٹینڈنٹس اور اسسٹنٹ بینک ایسوسی ایٹس کی بھرتیاں مختلف شاخوں میں خفیہ طریقے سے کی گئیں۔ تحقیقات میں کہا گیا کہ نہ اسامیوں کی نشاندہی کی گئی، نہ عوامی اشتہار جاری ہوا اور نہ ہی بھرتی قواعد پر عمل کیا گیا۔
مزید الزام ہے کہ ابتدا میں 89 دن کے لیے عارضی تقرریاں کی گئیں جنہیں بعد میں مستقل بنا دیا گیا، حالانکہ اسامیاں موجود نہیں تھیں۔ اس عمل سے تقرر شدہ افراد کو 41 لاکھ روپے سے زائد تنخواہیں ادا ہوئیں اور بینک کو مالی نقصان پہنچا۔
ملزمان کے وکلا نے مؤقف اختیار کیا کہ ایف آئی آر گمنام شکایت پر مبنی ہے اور بینک ایک نجی ادارہ ہونے کے باعث اس کے افسران پر انسداد بدعنوانی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ تقرریاں انتظامی اختیارات کے تحت کی گئیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی توثیق کی تھی۔
تاہم عدالت نے یہ دلائل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فرد جرم عائد کرنے کے مرحلے پر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا جرم کے ارتکاب کا ابتدائی مواد موجود ہے یا نہیں، نہ کہ مکمل ٹرائل کیا جائے۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ریکارڈ پر موجود مواد ملزمان کے درمیان مشترکہ منصوبہ بندی اور مربوط کارروائی کی ابتدائی نشاندہی موجود ہے، جس کے باعث مکمل ٹرائل ضروری ہے۔ عدالت نے مزید قرار دیا کہ استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ ابتدائی شواہد مقدمہ چلانے کے لیے کافی ہیں، لہٰذا ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کر کے باقاعدہ سماعت کی جائے گی۔
جج نے جموں و کشمیر بینک کے چیئرمین اور سی ای او کی جانب سے دی گئی استغاثہ منظوری کو بھی قانونی قرار دیا اور کہا کہ وہ اس کی منظوری دینے کے مجاز اتھارٹی ہیں۔
تحقیقات میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ دونوں سابق چیئرمینز نے مبینہ طور پر ایک جیسے طریقوں سے ضابطہ کار کو نظر انداز کرتے ہوئے پسندیدہ اور قریبی افراد کو ملازمتیں فراہم کیں، جس سے شفاف بھرتی عمل متاثر ہوا۔
یہ بھی پڑھیں: