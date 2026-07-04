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سرینگر ایئرپورٹ نے رن وے بندش کا فیصلہ واپس لیا، پیر اور منگل کو بھی پروازیں چلیں گی
سرینگر ائرپورٹ کی ہفتہ وار رن وے بندش کی تجویز واپس لینے سے سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ ہونے کی توقع ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 4, 2026 at 1:51 PM IST
سرینگر: ہوائی سفر کرنے والے افراد خاص کر سیاحتی شعبے کے لیے بڑی راحت کا اعلان کرتے ہوئے سرینگر ہوائی اڈے نے ہفتہ کو رن وے کی مرمت کے لیے پیر اور منگل کے روز پروازیں معطل کرنے کی اپنی سابق تجویز واپس لے لی ہے۔ ائرپورٹ اتھارٹیز نے واضح کیا ہے کہ اب سال کے باقی تمام دنوں میں پروازیں معمول کے مطابق جاری رہیں گیں۔
شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، سرینگر، نے اعلان کیا کہ اس سے پہلے جاری کیا گیا مجوزہ نوٹس ٹو ایئرمین (NOTAM)، جس کے تحت ہر ہفتے دو دن رن وے مکمل طور پر بند رکھنے کی تجویز تھی، واپس لے لی گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ہوائی اڈے کی سرگرمیاں کسی بھی دن مکمل طور پر بند نہیں ہوں گی۔
سماجی رابطہ گاہ ایکس پر جاری آپریشنل اپڈیٹ میں ہوائی اڈے نے کہا کہ پروازیں ہفتے کے ساتوں دن جاری رہیں گی، جبکہ آپریشنل اور واچ آورز صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ رن وے کی مرمت کا کام اکتوبر 2026 تک رات کے اوقات میں جاری رہے گا، تاکہ ضروری بنیادی ڈھانچے کی بہتری کا کام بھی ہوتا رہے اور دن کے وقت پروازیں متاثر نہ ہوں۔
ایئرپورٹ حکام کے مطابق: "مسافروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ رواں سال سرینگر ہوائی اڈے پر فضائی میدان کی مکمل بندش نہیں ہوگی۔ ہوائی اڈے کی سرگرمیاں ہر روز جاری رہیں گیں اور آپریشنل/واچ آورز صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ رن وے کی مرمت کے لیے رات کے وقت بندش اکتوبر 2026 تک جاری رہے گی۔"
ایئرپورٹ انتظامیہ نے مزید بتایا کہ ایئرلائنز مقررہ آپریشنل اوقات کے مطابق اپنی پروازوں کے شیڈول میں ضروری تبدیلیاں کرتی رہیں گی۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ائرپورٹ روانہ ہونے سے پہلے اپنی متعلقہ ایئرلائن سے پرواز کی صورتحال ضرور معلوم کریں اور تازہ معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں۔
یہ فیصلہ خاص طور پر سیاحتی سیزن کے دوران مسافروں کے لیے بڑی راحت ثابت ہوگی، کیونکہ اس عرصے میں کشمیر آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے قبل رن وے بند کرنے کی تجویز کے بعد ایئرلائنز، ٹور آپریٹروں اور مسافروں میں تشویش پیدا ہوگئی تھی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ یونین ٹیریٹری کے لیے فضائی رابطہ محدود ہو جائے گا۔
سرینگر ہوائی اڈہ شمالی بھارت کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے اور کشمیر کے لیے بنیادی فضائی دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں آپریشنل تحفظ اور بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کے لیے مرحلہ وار رن وے کی مضبوطی اور مرمت کا کام جاری ہے۔
واضح رہے کہ 2 جون کو سرینگر ہوائی اڈے نے ایک مجوزہ NOTAM جاری کیا تھا، جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ یکم جولائی سے 30 ستمبر 2026 تک ہر پیر اور منگل کو رن وے مرمت کے لیے بند رہے گا۔ یہ مرمت بھارتی فضائیہ کی جانب سے کی جانی تھی۔ تجویز میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یکم اکتوبر سے 16 اکتوبر تک رن وے پر بڑے پیمانے کے کام کے باعث تمام پروازیں مکمل طور پر معطل رہیں گی۔
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