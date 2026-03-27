سری نگر کے ہوائی اڈے پر پروازوں کی خدمات تین ماہ تک محدود رہیں گی
یہ موسم گرما سے عین پہلے ہو رہا ہے، جب ہوائی اڈے پر سیاحوں کی آمد میں اضافہ متوقع ہے۔
Published : March 27, 2026 at 8:59 PM IST
سری نگر: ایک اہلکار نے بتایا کہ رن وے پر سول کام کی اجازت دینے کے لیے سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن محدود رہے گا۔ ہندوستانی فضائیہ کی طرف سے جاری کردہ نوٹم (پائلٹوں کے لیے نوٹس) نے تین ماہ کے لیے، 6 اپریل سے 31 جولائی تک فلائٹ آپریشن شام 5 بجے تک محدود کر دیا ہے۔ فی الحال، سری نگر ہوائی اڈہ روزانہ رات 8 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان 60 پروازیں چلاتا ہے۔
ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے ٹویٹ کیا، "اگرچہ گھڑی کے اوقات کم کیے جائیں گے، تاہم ڈی جی سی اے کے منظور شدہ موسم گرما کے شیڈول کے مطابق پروازوں کی نقل و حرکت میں اضافہ متوقع ہے۔ ایئر لائنز نظر ثانی شدہ اوقات کے مطابق اپنی پروازوں کی منصوبہ بندی اور کام کریں گی۔"
لیکن ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے کہا کہ وہ محفوظ، موثر اور بلا تعطل سفر کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے، "مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سرکاری چینلز سے معلومات حاصل کریں اور غیر تصدیق شدہ معلومات سے گریز کریں۔"
کشمیر ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر فاروق کٹھو نے کہا کہ پابندیوں کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا کیونکہ پروازیں منسوخ نہیں کی گئی ہیں۔ سری نگر کے ہوائی اڈے کے علاوہ، گرمیوں کے دوران تین دیگر ہوائی اڈوں پر رن وے کی سطح کی بہتری کا کام کیا جائے گا۔
حکام کے مطابق، پہلا بڑا خلل جودھ پور ہوائی اڈے پر ہوگا، جو 29 مارچ سے 27 اپریل تک بند رہے گا۔ انڈیگو، ایئر انڈیا، اور ایئر انڈیا ایکسپریس جیسی ایئر لائنز نے 28 مارچ کے بعد پروازوں کی بکنگ پہلے ہی بند کر دی ہے، جو اس خلل کے نمایاں اثرات کی نشاندہی کرتی ہے۔
پونے ہوائی اڈے پر رن وے کی تزئین و آرائش بھی طے شدہ ہے، حالانکہ صحیح تاریخوں کا سرکاری طور پر اعلان ہونا باقی ہے۔ شیڈول کو حتمی شکل دینے کے بعد، مسافروں کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پنجاب میں آدم پور ایئر بیس کو طویل ترین بندش کا سامنا کرنے کی توقع ہے۔ اطلاعات کے مطابق شٹ ڈاؤن آٹھ ماہ تک جاری رہ سکتا ہے اور ممکنہ طور پر سال کے آخر میں شروع ہو جائے گا۔
گزشتہ ماہ مرکزی حکومت نے ہوائی اڈے پر سول انکلیو کی ایک بڑی توسیع کو منظوری دی تھی۔ اس پروجیکٹ کی لاگت تقریباً 1,677 کروڑ روپے ہے، جس کا مقصد وادی میں انفراسٹرکچر اور کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانا ہے۔