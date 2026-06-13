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سرینگر ایئرپورٹ پر 15 جون کو 'یاتری سوویدھا دیوس' منانے کا اعلان
اس موقعے پر ہوائی اڈے کی 1,667 کروڑ روپے کے توسیعی منصوبے اور مسافروں کی متعارف کرائی گئی جدید سہولتوں کو اجاگر کیا جائے گا۔
Published : June 13, 2026 at 10:35 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار): ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا (AAI) 15 جون کو سرینگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر "یاتری سہولت دیوس" منائے گی، جس کے دوران مسافروں کے لیے متعارف کرائی گئی جدید سہولتوں اور 1,667 کروڑ روپے کے ایک بڑے توسیعی منصوبے کو اجاگر کیا جائے گا، جس کا مقصد ہوائی اڈے کو کشمیر کا عالمی معیار کا گیٹ وے بنانا ہے۔
تفصیلات کے مطابق سرینگر انٹڑ نیشنل ہوائی اڈاے ڈائریکٹر جاوید انجم نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد فضائی رابطوں میں ہونے والی نمایاں ترقی کو پیش کرنا ہے۔ مسافروں کی تعداد 2014-15 میں 20.4 لاکھ سے بڑھ کر 2024-25 میں 44.7 لاکھ تک پہنچ گئی، تاہم پہلگام واقعے کے بعد 2025-26 میں یہ تعداد کم ہو کر 33.8 لاکھ رہ گئی۔
اے اے آئی کے مطابق، ہوائی اڈے پر اب جدید سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں جن میں ڈیجی یاترا، سیلف بیگیج ڈراپ، مفت وائی فائی، الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن، فلائی لائبریری، بچوں کے لیے خصوصی زون، اسموکنگ لاؤنجز، اور بین الاقوامی و مقامی کھانوں کے متعدد مراکز شامل ہیں۔
کارگو آپریشنز میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گذشتہ پانچ برسوں میں کارگو ہینڈلنگ 7,000 میٹرک ٹن سے بڑھ کر 10,500 میٹرک ٹن تک پہنچ گئی ہے، جب کہ سالانہ صلاحیت 40,000 میٹرک ٹن ہے۔ اس سے خراب ہونے والی اشیا، دستکاری مصنوعات اور صنعتی سامان کی تیز تر ترسیل ممکن ہوئی ہے۔
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بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے تحت حکومت نے 1,667 کروڑ روپے کے چار سالہ توسیعی منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے نتیجے میں ہوائی اڈے کی سالانہ مسافر گنجائش 25 لاکھ سے بڑھ کر ایک کروڑ (10 ملین) مسافروں تک پہنچ جائے گی۔
منصوبے کے تحت ٹرمینل کا رقبہ 20 ہزار مربع میٹر سے بڑھا کر 71 ہزار مربع میٹر کیا جائے گا، جبکہ ایک ہزار گاڑیوں کی گنجائش پر مشتمل کثیر منزلہ پارکنگ بھی تعمیر کی جائے گی۔ نیا ٹرمینل بیک وقت 15 طیاروں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھے گا۔
حکام نے بتایا کہ مسافروں کی آمد و رفت کو مزید آسان بنانے کے لیے جموں و کشمیر انتظامیہ اور نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کے اشتراک سے رِنگ روڈ سے ہوائی اڈے تک ایک نئی رابطہ سڑک بھی منصوبہ بندی کے مرحلے میں ہے۔
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15 جون کو منعقد ہونے والی تقریبات میں ثقافتی پروگرام، لوک رقص، شجرکاری اور صفائی مہم، طبی معائنہ، خون عطیہ کیمپ، مصوری کے مقابلے، اور ہوا بازی سے متعلق سمینار شامل ہوں گے، جس میں خواتین کے کردار پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔
اس کے علاوہ مسافروں کے لیے سیلفی بوتھ، ڈیجیٹل ڈسپلے، اور "اپنے خیالات رنگوں میں پیش کریں" جیسے خصوصی اسٹیشن بھی قائم کیے جائیں گے۔
اے اے آئی کے ترجمان نے کہا کہ "یاتری سہولت دیوس محض ایک تقریب نہیں بلکہ 'مسافر سب سے پہلے' کے فلسفے سے ہماری وابستگی کا اعادہ ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ہوائی اڈہ انتظامیہ خدمات کو مسلسل بہتر بنانے، جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے اور ہر مسافر کو محفوظ، آرام دہ اور یادگار سفر فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
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