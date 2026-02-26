ETV Bharat / jammu-and-kashmir
امیدوں کو ملی پرواز: سرینگر ہوائی اڈے کی توسیع کے اعلان کے بعد سیاحتی شعبے میں خوشی کی لہر
شہری ہوابازی کے وزیرنے وادی کے شیخ العالم بین الاقوامی ہوائی اڈے کے توسیعی کام کو اگلے دوسال میں مکمل کرنےکی یقین دہانی کرائی ہے۔
سرینگر: سخت سردی میں جعفر اپنی دکان تک پہنچنے کے لیے خالی پڑی روشنیوں والی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ برسوں سے، ان کی دکان سرینگر کے شیخ العالم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کے لیے گرم چائے اور ناشتے کا انتظام کر رہی ہے۔
وادی کے مرکزی ہوائی اڈے کے باہر ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہا، "میں نے اس وقت آغاز کیا جب صرف چند دکانیں تھیں اور ہم صبح دیر سے کھولا کرتے تھے،" ایئر پورٹ کا نام کشمیر کے 15ویں صدی کے ایک بزرگ کے نام سے منسوب ہے۔ پچھلے چار سالوں میں کاروبار میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جعفر کو مزید دو معاونین کی خدمات حاصل کرنا پڑیں۔ "ہجوم بڑھتا ہی چلا گیا، اور ہم نے بہت تیزی سے خدمات فراہم کرنا شروع کر دیں۔ پچھلے سال پہلگام میں ہونے والے سانحہ تک، دن میں آرام کا وقت نہیں تھا۔ تب سے، ہجوم اور کاروبار کم ہو گیا ہے۔"
سرینگر ہوائی اڈہ، جسے 2005 میں بین الاقوامی درجہ دیا گیا تھا، گزشتہ سال دہشت گردانہ حملے تک پیک ٹورسٹ سیزن کے دوران روزانہ 110 سے زیادہ پروازیں چلاتا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہوائی اڈے نے 2024 میں 28,500 پروازوں پر تقریباً 4.47 ملین مسافروں کو ہینڈل کیا۔
لیکن 22 اپریل 2025 سے جب پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں 25 سیاح ہلاک ہوئے تھے، ٹرمینل کی رفتار سست پڑ گئی ہے۔ یومیہ مسافروں کی آمدورفت نصف سے کم ہو کر 19,000 سے 6,500 رہ گئی ہے۔ خسارے میں جانے والی کمرشل ایئرلائنز نے بھی اپنی یومیہ پروازیں نصف سے کم کر دی ہیں کیونکہ آپریشنل خسارے میں اضافہ ہوا ہے۔
فی الحال، پہلی گھریلو پرواز صبح 7:30 بجے آتی ہے اور آخری رات 9:30 بجے روانہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں روزانہ کل 30 ملکی پروازیں ہوتی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے زیر کنٹرول ایئربیس صبح چھ بجے سے آپریشن شروع کرتا ہے۔
سرینگر ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر جاوید انجم نے کہا، "پیک ٹورسٹ سیزن کے دوران (پہلگام دہشت گردانہ حملے سے پہلے)، ہوائی اڈے پر زیادہ بھیڑ ہوتی تھی جو کہ اس کی موجودہ گنجائش سے زیادہ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے توسیع کی ضرورت تھی۔تقریباً 1,677 کروڑ روپے کی لاگت کے اس پروجیکٹ کا مقصد وادی میں بنیادی ڈھانچے اور رابطے کو مکمل طور پر بہتر بنانا ہے۔
73.18 ایکڑ پر پھیلے ہوئے نئے انکلیو میں 71,500 مربع میٹر (موجودہ ڈھانچے کے 20,659 مربع میٹر سمیت) پر محیط ایک جدید ترین ٹرمینل عمارت ہوگی۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسے 2,900 مسافروں کو پیک ٹورسٹ سیزن میں خدمت دینے اور سالانہ ایک کروڑ مسافروں (MPPA) کی سالانہ گنجائش کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اپرون کو 15 طیاروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی بڑھایا جائے گا، جس میں وائڈ باڈی والے طیارے بھی شامل ہیں، سرینگر کو شمالی ہندوستان کے لیے ہوا بازی کے ایک بڑے گیٹ وے کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ بلیو پرنٹ میں 1,000 کاروں کے لیے ملٹی لیول کار پارکنگ کی سہولت کی تعمیر شامل ہے۔
کشمیر کے ثقافتی ورثے کو یکجا کرکے اور جدید ترین ٹیکنالوجی اور پائیدار ڈیزائن کی خصوصیات کو شامل کرتے ہوئے، یہ پروجیکٹ ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کی گنجائش کو سالانہ 2.5 ملین سے بڑھا کر 10 ملین کر دے گا۔ ابتدائی بلیو پرنٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش 950 سے بڑھ کر 2,900 ہو جائے گی۔
کشمیر ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر اور سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے مشاورتی بورڈ کے سابق رکن فاروق کتھو نے کہا کہ ہوائی اڈے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی ایک دیرینہ مطالبہ تھا۔ انہوں نے کہا، "ہوائی اڈہ چھوٹا تھا کیونکہ محدود چیک ان سہولیات، لاؤنجز، سیکورٹی گیٹس، اور پارکنگ کی جگہ تھی۔
یہ ایک خوش آئند بہتری ہوگی، ورنہ سیاح اکثر بنیادی ڈھانچے کی کمی کی شکایت کرتے تھے۔" اس تبدیلی سے اہم اقتصادی فوائد حاصل ہونے کی امید ہے۔ حکام کا اندازہ ہے کہ سیاحت مجموعی ریاستی گھریلو پیداوار (GDP) کو موجودہ 7 فیصد سے 12 فیصد تک بڑھا سکتی ہے۔ 2030 تک سیاحوں کی سالانہ نمو 17 ملین سے 30 ملین تک دگنی ہونے کا بھی تخمینہ ہے۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید احمد ٹینگا کا بھی ماننا ہے کہ اس توسیع سے وادی میں سیاحت، تجارت اور برآمدی انفراسٹرکچر کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شہری ہوابازی کے وزیر کنجراپو رام موہن نائیڈو کے قول کے مطابق دو سال کے اندر یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔
ڈائریکٹر انجم نے کہا، "منظوری کے بعد، توسیع سے مختلف قسم کے فوڈ آؤٹ لیٹس اور دیگر سہولیات بھی ملیں گی۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مسافروں کو اس مقام پر بہترین تجربہ حاصل ہو۔" کروڑوں روپے کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے درمیان، سرینگر کے لالو علاقے میں غلام نبی جیسے کئی خاندان اب بھی اپنی زمین کے معاوضے کے منتظر ہیں، جو سات دہائیاں قبل حاصل کی گئی تھی۔ جب ہوائی اڈہ 1947 میں بنایا گیا تو فضائیہ نے ارد گرد کے علاقوں کے کسانوں سے 168 کنال زرعی زمین حاصل کی تھی۔
ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم غلام نے بتایا کہ "ہمیں حکام سے 150 روپے فی کنال ماہانہ کرایہ ملتا ہے۔ ہمارے دادا اس زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب سے یہ زمین حاصل کی گئی ہے، ہم اپنی جائیداد یا زمین کے بدلے میں معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ نئی توسیع میں ہمارا مطالبہ شامل کیا جائے گا۔"
