سری سری روی شنکر نے کی میرواعظ کشمیر سے ملاقات، امن اور مذاکرات پر دیا زور

میرواعظ نے سری سری روی شنکر سے جیلوں میں بند کشمیری نوجوانوں خاص کر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لئے اقدامات اٹھانے کی اپیل کی۔

ا
سری سری روی شنکر نے کی میرواعظ کشمیر سے ملاقات (تصویر: میرواعظ منزل ایکس ہینڈل)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 13, 2025 at 1:00 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 1:20 PM IST

سرینگر (پرویز الدین): آرٹ آف لِونگ فاؤنڈیشن کے بانی اور بھارت کے معروف روحانی رہنما سری سری روی شنکر نے سرینگر میں میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جس دوران دونوں رہنماؤں نے امن، ہم آہنگی، ہمدردی اور بین المذاہب مکالمے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔

سری سری روی شنکر نے کی میرواعظ کشمیر سے ملاقات (ویڈیو: میرواعظ منزل ایکس ہینڈل)

سری سری روی شنکر، جو 7 برس بعد وادی کا دورہ کر رہے ہیں، نے کشمیر آ کر خوشی کا اظہار کیا اور اسے روحانی ورثے اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت قرار دیا۔

میرواعظ عمر فاروق نے ان کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ’’میرواعظ کا منصب ہمیشہ سے امن، بات چیت اور مکالمے کو انسانی مسائل اور مؤثر حل کا ذریعہ سمجھتا ہے۔‘‘ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ناانصافی اور محرومی ہی انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے جو امن کیلئے خطرہ ہے۔

میرواعظ نے وادی میں سری سری روی شنکر کی منشیات مخالف مہم کی بھی تعریف کی۔ سرینگر کے سینٹرل جیل کے ان کے مجوزہ دورے کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے اس بات پر زور دیا کہ ’’سیاسی قیدیوں اور نوجوانوں کی رہائی کے لیے ہمدردانہ اور انسانی بنیادوں پر اقدامات ناگزیر ہیں‘‘ اور انہوں نے سری سری روی شنکر سے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پائیدار مکالمہ، باہمی احترام اور سمجھ بوجھ ہی امن اور انسانی وقار کے فروغ کی بنیاد ہیں۔

