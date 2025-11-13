ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سری سری روی شنکر نے کی میرواعظ کشمیر سے ملاقات، امن اور مذاکرات پر دیا زور
میرواعظ نے سری سری روی شنکر سے جیلوں میں بند کشمیری نوجوانوں خاص کر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لئے اقدامات اٹھانے کی اپیل کی۔
Published : November 13, 2025 at 1:00 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 1:20 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): آرٹ آف لِونگ فاؤنڈیشن کے بانی اور بھارت کے معروف روحانی رہنما سری سری روی شنکر نے سرینگر میں میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جس دوران دونوں رہنماؤں نے امن، ہم آہنگی، ہمدردی اور بین المذاہب مکالمے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔
سری سری روی شنکر، جو 7 برس بعد وادی کا دورہ کر رہے ہیں، نے کشمیر آ کر خوشی کا اظہار کیا اور اسے روحانی ورثے اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت قرار دیا۔
میرواعظ عمر فاروق نے ان کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ’’میرواعظ کا منصب ہمیشہ سے امن، بات چیت اور مکالمے کو انسانی مسائل اور مؤثر حل کا ذریعہ سمجھتا ہے۔‘‘ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ناانصافی اور محرومی ہی انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے جو امن کیلئے خطرہ ہے۔
میرواعظ نے وادی میں سری سری روی شنکر کی منشیات مخالف مہم کی بھی تعریف کی۔ سرینگر کے سینٹرل جیل کے ان کے مجوزہ دورے کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے اس بات پر زور دیا کہ ’’سیاسی قیدیوں اور نوجوانوں کی رہائی کے لیے ہمدردانہ اور انسانی بنیادوں پر اقدامات ناگزیر ہیں‘‘ اور انہوں نے سری سری روی شنکر سے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پائیدار مکالمہ، باہمی احترام اور سمجھ بوجھ ہی امن اور انسانی وقار کے فروغ کی بنیاد ہیں۔
