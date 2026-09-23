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دفعہ 370 کی منسوخی نے سردار پٹیل کا خواب شرمندہ تعبیر کیا: ایل جی سنہا
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے پٹیل کو "جدید ہندوستان کے معمار" کے طور پر بیان کیا۔
Published : September 23, 2026 at 8:11 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منگل کو سردار پٹیل اینڈ کشمیر دی ان ٹولڈ ہسٹری کی رسم رونمائی انجام دی۔ اس کتاب کو ڈاکٹر رضوان قادری نے ایڈٹ اور شائع کیا ہے۔کتاب میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کے ریاستوں کے انضمام میں کردار اور جموں کشمیر پر ان کے موقف کو اجاگر کیا گیا ہے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے پٹیل کو "جدید ہندوستان کے معمار" کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ "ایک بھارت، شریشٹھ بھارت" کا ان کا وژن امن، ترقی اور بااختیار بنانے کی کوششوں کو تحریک دیتا رہا۔انہوں نے کہا کہ پٹیل کی قیادت نے 562 ریاستوں کو ہندوستانی یونین میں ضم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور جموں کشمیر پر اپنے بیان کردہ موقف کو یاد کیا۔
انہوں نے کہا اپنی ناقابلِ عزم قوت ارادی، واضح وژن، بے لوث محنت، اور ہنر مند تنظیمی طاقت کے ذریعے، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ایک غیر منقسم ہندوستان کا خواب حقیقت بن گیا۔انہوں نے مزید کہا کہ اگر پٹیل کو جموں کشمیر کی ذمہ داری دی جاتی تو شاید وہ مسائل پیدا نہ ہوتے جو یہاں کے لوگ چھ دہائیوں سے زیادہ عرصے سے برداشت کر رہے ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اس کتاب کو تاریخی واقعات کے ساتھ دوبارہ دیکھنے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی بیانیے سچائی پر مبنی ہونے چاہئیں اور مصنفین پر زور دیا کہ وہ نظریاتی تعصب کے بغیر ماضی کے فیصلوں اور ان کے نتائج کا جائزہ لیں۔
سنہا نے اگست 2019 میں آرٹیکل 370 اور 35 اے کی منسوخی کا بھی حوالہ دیا اور کہا اسے سردار پٹیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ۔انہوں نے کہا کہ آئینی تبدیلیوں نے جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے تعلیم، روزگار، کاروبار اور ترقی کے نئے مواقع کھولے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کے دور کو تاریخ میں شامل کرنے سے جموں وکشمیر اب ایک نئے مستقبل کی دہلیز پر کھڑا ہے۔
ایل جی منوج سنہا نے یونین ٹیریٹری کے مستقبل کے لیے چار ترجیحات کا خاکہ پیش کیا: دہشت گردی کے خلاف صفر رواداری کی پالیسی کے ذریعے امن کو برقرار رکھنا، انفراسٹرکچر اور کنیکٹیویٹی کے ذریعے ترقی کو تیز کرنا، ڈیجیٹل معیشت اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے ذریعے نوجوانوں کو بااختیار بنانا، اور سیاحت اور انسانی اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے ثقافتی ورثے کو فروغ دینا۔
انہوں نے کہا کہ نوجوان جموں کشمیر کا "سب سے قیمتی اثاثہ" رہے ہیں اور انہوں نے اپنی توانائی کو قوم کی تعمیر کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یہ بھی کہا کہ سرینگر، جموں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیگر شہروں کو تعلیم، تجارت اور اختراع کے مراکز کے طور پر ابھرنا چاہیے۔
کتاب کو متحدہ ہندوستان کے بارے میں پٹیل کے وژن کو روشن کرنے والی ایک "لائٹ ہاؤس" کے طور پر بیان کرتے ہوئے منوج سنہا نے اتحاد، سالمیت اور حب الوطنی کے نظریات کے لیے زیادہ سے زیادہ عزم کا مطالبہ کیا۔
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آچاریہ شری جتیندریا پریا داس جی سوامی جی مہاراج، قومی کمیشن برائے درج فہرست ذات کے چیئرپرسن کشور مکوانا، ڈاکٹر رضوان قادری، سوامی بھاگوت پریہ داس ، محکمہ ثقافت کے پرنسپل سکریٹری برج موہن شرما، منی نگر شری سوامینارائن کے علاوہ تقریب دیگرادبی شخصیات اور عہدیداران نے موجود تھے۔