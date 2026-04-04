کشمیر کا بدلتا موسم، بہار میں برف کی جگہ بارش سے سیلاب اور لینڈسلائڈنگ کا خطرہ
کشمیر میں برف کی جگہ بارشیں ہمالیائی خطے کے بدلتے موسم کی نشاندہی کرتے ہیں۔
Published : April 4, 2026 at 7:22 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں موسم بہار کی آمد کی پہچان عام طور پر برف پگھلنے، بادام کے شگوفے کھلنے اور دریاؤں میں آہستہ آہستہ پانی کی سطح بڑھنے سے کی جاتی تھی تاہم اب یہ روٹین بدل رہی ہے۔ اب موسم بہار کے دوران سڑکوں پر پانی جمع ہونا، علاقے زیر آب آنا، لینڈ سلائیڈنگ اور موسمی ایمرجنسی وارننگز بھی عام سی بات ہو گئی ہے۔ ماہرین اسے ہمالیائی خطے میں ایک بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں، جہاں برف کم ہو رہی ہے، بارش بڑھ رہی ہے اور موسم غیر یقینی ہوتا جا رہا ہے۔
ہفتہ کو محکمہ موسمیات (IMD) سرینگر نے 4 سے 8 اپریل تک پانچ دن تک بارش، برفباری کی پیشگوئی کی۔ اس دوران کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش، گرج چمک، تیز ہوائیں، بعض جگہوں پر ژالہ باری اور شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آنے اور اچانک سیلاب کا خطرہ ہے۔ کسانوں کو 4 اپریل اور پھر 7 سے 8 اپریل تک کھیتوں کا کام کو روکنے خاص کر جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ سے رکنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کی قومی رپورٹ کے مطابق پورے ہفتے میں جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے، جبکہ 4 اپریل کو کہیں کہیں تیز بارش اور 7 سے 9 اپریل تک ایک نیا مغربی (Western Disturbance) سلسلہ بھی متوقع ہے۔ تیز آندھی اور 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوا کی رفتار بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق سرینگر شہر میں 25.1 ملی میٹر، ایئرپورٹ پر 29.2 ملی میٹر، گلمرگ میں 32.2 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ قاضی گنڈ، کپواrہ اور پہلگام میں بھی بارش ریکارڈ ہوئی۔ جموں ڈویژن میں بٹوٹ، ادھم پور اور کٹرا میں بھی خاصی بارش ہوئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان جگہوں پر برف باری صفر رہی، حالانکہ پہلے اس موسم میں برف باری ہوتی تھی۔
ماہرین کے مطابق ہمالیہ میں برف کم ہونے سے پانی کا قدرتی ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ پہلے برف آہستہ آہستہ پگھل کر دریاؤں کو پانی فراہم کرتی تھی، مگر اب بارش برسنے کے بعد فوراً بہہ جاتی ہے، جس سے اچانک سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی آتی ہے۔
کشمیر یونیورسٹی کے ایک ماہر، عرفان رشید، کے مطابق اب بہار کے دوران نمی زیادہ تر بارش کی شکل میں آ رہی ہے، جس سے پہاڑوں کے لیے پانی کو سنبھالنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے اور پانی تیزی سے نیچے آ رہا ہے، جس سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔
اسی دوران سرینگر جموں ہائی وے پر کئی مقامات پر پتھر گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کی خبریں بھی موصول ہوئیں، جبکہ کچھ سڑکیں بند یا محدود کر دی گئیں۔ مغل روڈ برف باری کی وجہ سے بند رہی وہیں شمالی کشمیر میں گریز بانڈی پورہ روڈ بھی برفباری کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ جبکہ دیگر پہاڑی علاقوں کی سڑکوں پر بھی آمد و رفت محدود رہی۔
انتظامیہ نے لوگوں کو نشیبی علاقوں میں آباد لوگوں، ندی نالوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے نزدیک بسنے والے لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔ کسانوں کو بھی خراب موسم کے دوران کام روکنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کشمیر میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور نئی جھیلیں بن رہی ہیں، جس سے اچانک گلیشیائی سیلاب (GLOF) کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ شدید بارش ایسے خطرات کو مزید بڑھا دیتی ہے۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ "اگر برف کی جگہ بارش بڑھتی رہی تو دریا تیزی سے بھر جائیں گے، لینڈ سلائیڈنگ بڑھے گی اور شہروں میں سیلاب عام ہو جائے گا۔" کشمیر اب پورے ہمالیہ کے لیے ایک وارننگ بن چکا ہے کہ مستقبل میں پہاڑی علاقوں میں موسم کس طرح بدل سکتا ہے۔
