وادی کشمیر میں موسم بہار کے شگوفے اور سنہرے سرسوں کے کھیت سیاحوں کو راغب کر رہے ہیں
یہ مناظر نہ صرف قدرتی حسن کی عکاسی کرتےہیں بلکہ کشمیر کی ثقافت، زراعت اور مہمان نوازی کی بھی ایک خوبصورت جھلک پیش کرتے ہیں۔
Published : April 1, 2026 at 10:41 PM IST
Updated : April 1, 2026 at 11:05 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) وادیٔ کشمیر کی قدرتی خوبصورتی ہر موسم میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، تاہم بہار کا موسم اپنی دلکشی، رنگینی اور تازگی کے باعث خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ان دنوں کے پی روڈ اور نیشنل ہائی وے کے اطراف پھیلے ہوئے سیب کے باغات اور سرسوں کے کھیت ایک دلکش منظر پیش کر رہے ہیں، جو نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ سیاحوں کی بھی بھرپور توجہ اپنی جانب مبذول کر رہے ہیں۔
ضلع اننت ناگ کے ،کے پی روڈ ،اور سلر پہلگام بائی روڈ کے اطراف سیب کے درختوں پر کھلے سفید اور گلابی شگوفے فضا کو معطر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حسین نظارہ بھی پیش کرتے ہیں، جبکہ سرسوں کے سنہرے کھیت زمین پر بکھرے ہوئے سونے کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ یہ قدرتی مناظر سیاحوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو پہلگام کی سیر کے لیے جاتے ہیں یا نیشنل ہائی وے سے گزرتے ہیں، ان مناظر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔
سیاح راستے میں گاڑیاں روک کر ان باغات اور کھیتوں میں داخل ہوتے ہیں اور یادگار تصاویر و ویڈیوز بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ مناظر مزید مقبول ہو رہے ہیں، جہاں سیاح اپنی تصاویر شیئر کرکے دوسروں کو بھی کشمیر آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس طرح یہ قدرتی حسن نہ صرف سیاحت کو فروغ دے رہا ہے بلکہ مقامی معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔
مقامی کسانوں کے لیے بھی یہ موسم نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سیب کے درختوں پر آنے والے شگوفے آئندہ فصل کی امید کی علامت ہوتے ہیں، جبکہ سرسوں کی فصل بھی کسانوں کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
یہ مناظر نہ صرف قدرتی حسن کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ کشمیر کی ثقافت، زراعت اور مہمان نوازی کی بھی ایک خوبصورت جھلک پیش کرتے ہیں۔ بہار کے اس دلکش موسم میں کے پی روڈ اور نیشنل ہائی وے کے اطراف کا یہ علاقہ واقعی ایک جیتی جاگتی تصویر بن چکا ہے، جو ہر آنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ وہیں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی وادی میں سیاحوں کی آمد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ،سیاح پہلگام سمیت عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقامات جیسے گلمرگ اور ڈل جھیل کی سیرو تفریح میں مشغول دکھائی دے رہے ہیں ،سیاحت سے وابستہ افراد سیاحوں کی اس ابتدائی آمد سے رواں برس سیاحوں کی غیر معمولی آمد کی توقع کرتے ہیں
سیاحوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں جتنا سنا تھا، حقیقت میں یہاں آکر محسوس ہوا کہ یہ وادی اس سے کہیں زیادہ حسین، دلکش اور بے مثال ہے۔ خاص طور پر موجودہ موسمِ بہار میں جب پوری وادی رنگ برنگے پھولوں، سرسبز میدانوں اور خوشبودار شگوفوں سے سجی ہوئی ہے، تو اس کی خوبصورتی مزید نکھر کر سامنے آتی ہے۔سیاحوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ بھی نہایت مہمان نواز، خوش اخلاق اور محبت کرنے والے ہیں، جو ہر آنے والے کا دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں آکر ان کی وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو گئیں جو انہوں نے کشمیر کے حالات کے بارے میں سن رکھی تھیں۔ پُرسکون ماحول، صاف فضا اور دل موہ لینے والے مناظر نے ان کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔
سیاحوں کا یہی پیغام ہے کہ ہر شخص کو زندگی میں کم از کم ایک بار وادی کشمیر کی سیر ضرور کرنی چاہیے، تاکہ وہ نہ صرف اس کی بے پناہ خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔