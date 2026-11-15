ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ میں ایس پی اوز فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے: کانگریس کا دعویٰ
طارق حمید قرہ نے بی جے پی کی مرکزی حکومت سے جموں و کشمیر کی صورتِ حال پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : November 15, 2026 at 5:51 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 6:49 PM IST
سرینگر: کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ کشتواڑ میں ہلاک ہونے والے جموں و کشمیر پولیس کے دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) پر فوج نے انہیں ”غلطی سے“ عسکریت پسند سمجھ کر فائرنگ کی تھی۔ جموں و کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ نے آج کہا کہ ایس پی اوز کی ہلاکت کی مناسب تحقیقات ہونی چاہئیں کیونکہ ان کے قتل پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔
سرینگر میں کانگریس پارٹی کے دفتر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے طارق حمید قرہ نے کہاکہ ”یہ ایک قابلِ مذمت واقعہ ہے، چاہے اسے کسی نے بھی انجام دیا ہو، تاہم اس پر بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ میں نے کانگریس پارٹی کے ضلع صدر کشتواڑ سے بات کی ہے اور ان سے تفصیلات حاصل کی ہیں۔ اب یہ تحقیقات پر منحصر ہے، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق دونوں مقتول ایس پی اوز شکار کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس بندوقیں تھیں۔ واڈون اور اس کے ملحقہ علاقے میں دو چوکیاں تھیں۔ آگے جاتے وقت تو انہوں نے باآسانی یہ چوکیاں عبور کر لیں، لیکن واپسی پر چونکہ وہ سادہ لباس میں تھے، اس لیے وہاں موجود فوج نے انہیں عسکریت پسند سمجھ لیا اور ان پر فائرنگ کر دی۔ ایک کہانی تو یہ ہے۔“
انہوں نے مزید کہاکہ ”دوسری کہانی جو بی جے پی کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں عسکریت پسندوں نے ہلاک کیا ہے۔ ہم نے اس معاملے کی مناسب تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، تاہم دیگر پہلوؤں کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔“ واضح رہے کہ جمعرات کے روز جموں ڈویژن کے ضلع کشتواڑ کے دور افتادہ دچھن کے جنگلات سے دو ایس پی اوز، بوبی چند (57) اور ریشپال کمار (45) کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔
کانگریس رہنما نے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش ”انتہائی قابلِ مذمت“ ہے۔ انہوں نے کہاکہ ”مقامی بی جے پی رکنِ اسمبلی شگن پریہار نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ واڈون کی ایک مسجد سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہندوؤں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ انتہائی قابلِ مذمت ہے۔ کشتواڑ میں ہمارے ضلع صدر خود ایک ہندو ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ رکنِ اسمبلی سے اس کا ثبوت مانگیں اور اگر وہ شواہد کے ساتھ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر پاتیں تو انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔“
یہ بھی پڑھیں: کولگام حملے سے متعلق جھوٹی خبر اپ لوڈ کرنے پر جموں و کشمیر پولیس نے فیس بک پیج "بانڈی پورہ والا" کے آپریٹر کو گرفتار کر لیا
ان کا کہنا تھا کہ واڈون میں ڈیرہ ڈالے بیٹھے بی جے پی رہنما صورتِ حال کو فرقہ وارانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ ”میرے خیال میں ان کے ان بیانات کے پیچھے کچھ اور ہی عزائم کارفرما ہیں۔“ سرینگر کے حلقہ انتخاب شالہ ٹینگ سے رکنِ اسمبلی طارق حمید قرہ نے کہا کہ یہ ہلاکتیں حکومتِ ہند کے اس دعوے کی ساکھ پر بھی سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں کہ حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ ”بی جے پی حکومت کو جموں و کشمیر کی صورتِ حال پر ایک وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے۔ یہ دنیا بھر میں جموں و کشمیر میں امن و امان کی بحالی کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، حالانکہ بی جے پی کے دورِ حکومت میں بھی سنگین نوعیت کے حملے پیش آئے ہیں۔“