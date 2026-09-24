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طارق حمید قرا کے سوال پر حکومت کا جواب، کھیل منشیات کی لت کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے
محکمہ نے کہا کہ تسلیم شدہ اسپورٹس ایسوسی ایشنز کے سالانہ اسپورٹس کیلنڈر کو مجاز حکام سے منظور کیا جاتا ہے۔
Published : September 24, 2026 at 8:36 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے کہا ہے کہ اس کا یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ نوجوانوں کو مشغول کرنے اور انہیں منشیات کے استعمال سے دور رکھنے کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں، کوچنگ، مقابلوں اور انسداد منشیات سے متعلق آگاہی پروگراموں کا استعمال کر رہا ہے۔
یہ جواب کانگریس ایم ایل اے طارق حمید قرا کے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں دیا گیا۔ حکومت نے کہا کہ اس کے کھیلوں کے اقدامات صرف کھیل کے میدان فراہم کرنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان میں باقاعدہ مقابلے، منظم کوچنگ، تربیتی کیمپ، نوجوانوں کی شرکت اور آگاہی کی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔
محکمے کے مطابق، کھیلوں کو نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں میں شامل کرنے اور منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی پیدا کرنے کے ایک مؤثر ذریعہ کے طور پر فروغ دیا جا رہا ہے۔
محکمہ نے کہا کہ تسلیم شدہ اسپورٹس ایسوسی ایشنز کے سالانہ اسپورٹس کیلنڈر کو مجاز حکام سے منظور کیا جاتا ہے۔ قائم کردہ ضابطوں کے مطابق ضلعی سطح کے مقابلوں اور جموں و کشمیر کی سطح کی چیمپئن شپ کے لیے مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔
محکمہ کا کہنا ہے کہ اس سے نوجوانوں کی منظم کھیلوں کی سرگرمیوں میں باقاعدہ شرکت کی سہولت ملتی ہے۔
حکومت نے یہ بھی کہا کہ کوچ اور کھیلو انڈیا کوچز کے ذریعے باقاعدہ کوچنگ اور تربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ جواب میں کہا گیا، "باقاعدہ کوچنگ اور تربیتی پروگرام کوچز اور کھیلو انڈیا کوچز کے ذریعے منعقد کیے جاتے ہیں، جو بچوں اور نوجوانوں کو مختلف کھیلوں میں منظم تربیت فراہم کرتے ہیں۔"
تسلیم شدہ کھیلوں کی انجمنیں قومی چیمپئن شپ میں حصہ لینے سے پہلے کوچنگ اور تربیتی کیمپ بھی منعقد کرتی ہیں، جس سے کھلاڑیوں کو منظم طریقے سے تیاری کرنے اور کھیلوں میں مصروف رہنے کی اجازت ملتی ہے۔
جواب میں 'ڈرگ فری انڈیا مہم' کو محکمہ کی کوششوں کا ایک اور حصہ بتایا گیا۔ اس میں کہا گیا ہے، "منشیات سے پاک ہندوستان مہم کے تحت، محکمہ نے لاکھوں نوجوانوں کو عہد، ریلیاں، بیداری مہم، سائیکلتھون، یوگا، اور کھیلوں پر مبنی بیداری اور شرکت کی سرگرمیوں میں شامل کیا ہے۔" یہ سرگرمیاں جموں و کشمیر میں تسلیم شدہ اسپورٹس ایسوسی ایشنز کے ذریعے منعقد کی جاتی ہیں۔
محکمہ نے کہا کہ ان سرگرمیوں کی نگرانی اور نگرانی متعلقہ ڈویژنل اسپورٹس افسران کرتے ہیں۔یہ افسران کھیلوں کی انجمنوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور سرگرمیوں کی تنظیم کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ منشیات کے استعمال کو روکنے اور کھیلوں کو فروغ دینے کا پیغام نچلی سطح پر بچوں اور نوجوانوں تک پہنچے۔
حکومت نے 'مائی یوتھ مائی پرائیڈ' پہل کا بھی ذکر کیا۔ اس پروگرام کے تحت جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کے ذریعے تمام اضلاع میں کھیلوں کی سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ جواب میں کہا گیا کہ یہ اقدام نوجوانوں کو کھیلوں میں حصہ لینے، تجربہ حاصل کرنے اور کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دینے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔
حکومت نے کہا، "اس طرح، محکمے کے اقدامات صرف بنیادی ڈھانچے تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ اس میں باقاعدہ مقابلے، منظم کوچنگ، تربیتی کیمپ، نوجوانوں کی شرکت، کھیلوں کی نمائش، انسداد منشیات سے آگاہی، اور فیلڈ سطح کی نگرانی/مانیٹرنگ شامل ہیں۔" حکومت نے مزید کہا کہ یہ اقدامات نوجوانوں کو "شرکت اور ترقی کے لیے تعمیری اور صحت مند مواقع" فراہم کرتے ہیں۔
محکمہ نے ریاستی سطح کے ٹورنامنٹس کے لیے کوالیفائی کرنے والے کھلاڑیوں کو فراہم کی جانے والی مالی امداد کی تفصیلات بھی فراہم کیں۔ جواب کے مطابق، تسلیم شدہ اسپورٹس ایسوسی ایشنز کو 10 اگست 2020 کو جموں اور کشمیر اسپورٹس کونسل کے آرڈر نمبر 22-SGR (2020) کے تحت جموں و کشمیر میں منظور شدہ سرگرمیوں کے لیے مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔
محکمہ نے کہا کہ یہ امداد منظور شدہ سرگرمی، مقررہ قواعد، اہلیت اور فنڈز کی دستیابی پر منحصر ہے۔اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ریاستی سطح کے مقابلوں کے لیے کوالیفائی کرنے والے کھلاڑیوں کو کھانا، ریفریشمنٹ، رہائش، نقل و حمل کے اخراجات اور ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔
یونین ٹیریٹری کی سطح پر، جواب میں 200 روپئے فی شخص فی دن کھانے کی امداد اور 75 روپئے فی شخص فی دن رہائش کے اخراجات کا ذکر ہے۔ بی کلاس بس کے سفر کے لیے نقل و حمل کے اخراجات فراہم کیے جاتے ہیں۔
اس سوال کے جواب میں کہ کیا باصلاحیت کھلاڑی مالی مجبوریوں کی وجہ سے کھیلوں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، حکومت نے کہا کہ وہ کھلاڑیوں کی شرکت کو برقرار رکھنے کے لیے تسلیم شدہ کھیلوں کی انجمنوں کے ذریعے مالی امداد فراہم کرتی ہے۔
محکمے نے کہا کہ سالانہ گرانٹس (گرانٹ ان ایڈ) تسلیم شدہ کھیلوں میں منظور شدہ گھریلو سرگرمیوں کے لیے تسلیم شدہ کھیلوں کی ایسوسی ایشنوں کو منظور کیے جاتے ہیں، قائم کردہ ضوابط کے مطابق۔
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منظور شدہ بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کے لیے 31 دسمبر 2020 کو آرڈر نمبر 473/2020 کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق مالی امداد دی جاتی ہے۔ یہ امداد قائم کردہ شرائط کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہے اور مالی سال میں صرف ایک بار دی جاتی ہے۔
حکومت نے یہ بھی کہا کہ جموں و کشمیر میں منظور شدہ سرگرمیوں کے لیے نقل و حمل، سفر، خوراک اور رہائش کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ حکومت نے کہا کہ زونل، ضلعی، ڈویژنل، یونین ٹیریٹری اور قومی سطح کے مقابلوں میں حصہ لینے والے ہونہار کھلاڑیوں کو کوچنگ، کھیلوں کا سامان، کھانا، نقل و حمل، ریفریشمنٹ اور رہائش فراہم کی جاتی ہے۔
جواب میں قومی سطح پر حصہ لینے کے لیے 1,750 روپئے اور میڈل جیتنے والوں کے لیے 10,000 روپئے کے اسکالرشپ کا بھی ذکر ہے۔محکمہ نے کہا، "ان اقدامات کا مقصد کھلاڑیوں پر مالی بوجھ کو کم کرنا اور کھیلوں میں ان کی مسلسل شرکت اور ترقی کو آسان بنانا ہے۔"
کھیلوں کے سامان کی خریداری اور تقسیم میں کمی اور تاخیر کے معاملے کے بارے میں محکمہ نے بتایا کہ یہ سامان گزشتہ سال اور اس سال خریدا گیا تھا۔ جواب میں کہا گیا، "محکمہ نے گزشتہ سال اور اس سال بھی مختلف قسم کے کھیلوں کا سامان خریدا تھا۔" اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کھیلوں کے بیشتر سامان اور ان کے سٹینڈز جو پہلے ہی موصول ہو چکے تھے کی تقسیم کا کام جاری ہے اور جلد مکمل کر لیا جائے گا۔
حکومت نے خاص طور پر کمی یا تاخیر کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ حکومت نے کہا، "کھیلوں کے سامان کی خریداری/تقسیم میں کوئی کمی یا تاخیر نہیں ہے۔"جواب کے مطابق کھیلوں کا سامان کوچز، کھلاڑیوں اور مختلف کھیلوں کے کھلاڑیوں کی درخواستوں کے بعد ہی خریدا جاتا ہے۔خریداری ضروری فنڈز کی دستیابی پر منحصر ہے۔
محکمہ نے کہا کہ سامان متعلقہ ایجنسی یا فرم سے وصول کرنے کے بعد تقسیم کیا جاتا ہے۔ ضرورت اور طلب کی بنیاد پر جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کے اسٹیڈیم، انڈور کمپلیکس، مراکز اور کھیل کے میدانوں میں سامان تقسیم کیا جاتا ہے۔
جواب میں کہا گیا ہے کہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈائریکٹوریٹ گریڈ 12 تک کے سرکاری تسلیم شدہ تعلیمی اداروں کے لیے کھیلوں کا سامان بھی خریدتا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے اس کے علاوہ جموں و کشمیر یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈائریکٹوریٹ گریڈ 12 تک کے سرکاری تسلیم شدہ تعلیمی اداروں کے لیے کھیلوں کا سامان خریدتا ہے۔ کھیلوں کے سامان کی خریداری کے لیے فنڈز پورے جموں و کشمیر میں ضلعی یوتھ سروسز اور اسپورٹس افسران کو جاری کیے جاتے ہیں۔
اس کا مقصد کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور اصل ضروریات اور فنڈز کی دستیابی کا جائزہ لینے کے بعد ضرورت مند سکولوں میں سامان تقسیم کرنا ہے۔
حکومت نے مالی سال 2025-26 کے عنوان "010-مواد اور فراہمی" کے تحت فنڈز کے حلقہ وار استعمال کی تفصیل کے ساتھ ایک ضمیمہ بھی منسلک کیا ہے۔
اس دستاویز میں ضلع کی طرف سے مختص اور استعمال کی تفصیل ہے اور کھیلوں کا سامان حاصل کرنے والے سرکاری ہائیر سیکنڈری، ہائی، مڈل اور پرائمری اسکولوں کی فہرست دی گئی ہے۔
جموں ضلع کے لیے، فہرست نگروٹہ، جموں ایسٹ، جموں ویسٹ، جموں شمالی، مارہ، اکھنور، چمب، سچیت گڑھ، آر ایس جیسے علاقوں کے لیے حلقہ وار استعمال فراہم کرتی ہے۔ پورہ، جموں جنوبی، باہو اور بشنہ۔
اس فہرست میں جموں ضلع کے لیے 89,711 کی کل تعداد ظاہر کی گئی ہے، جس میں 15 ہائیر سیکنڈری اسکولوں، 38 ہائی اسکولوں، اور 62 مڈل اسکولوں میں کھیلوں کے سامان کی تقسیم کا ریکارڈ ہے۔
جموں ضلع کے لیے دکھائے گئے اندراجات میں پرائمری اسکولوں میں سامان کی تقسیم کا ریکارڈ نہیں ہے۔
راجوری کے لیے، فہرست میں شامل حلقوں میں نوشہرہ، راجوری (ایس ٹی)، بدھل (ایس ٹی)، کالاکوٹ-سندربنی، اور تھانامنڈی (ایس ٹی) شامل ہیں۔ حلقہ کے لحاظ سے استعمال کے لیے ضلع کا کل 7.00 دکھایا گیا ہے۔
ادھم پور کے لیے حلقہ وار استعمال کی شرح 19.48 ہے، جس میں ادھم پور ویسٹ، ادھم پور ایسٹ، چنانی، اور رام نگر (ایس سی) شامل ہیں۔
بارہمولہ کے لیے حلقہ وار استعمال کی شرح 29.00 ہے۔ اس کے حلقوں میں بارہمولہ، پٹن، رفیع آباد، سوپور، ٹنگمرگ، اُڑی اور واگورہ شامل ہیں۔
ضمیمہ بارہمولہ ضلع کے تحت 38 ہائیر سیکنڈری اسکول، 101 ہائی اسکول، اور 157 مڈل اسکول دکھاتا ہے۔
کپواڑہ کے لیے حلقہ وار استعمال کی شرح 31.00 ہے۔ اس میں کپواڑہ، لولاب، کرناہ، ترہگام، ہندواڑہ اور لنگیٹ کے حلقے شامل ہیں۔
ضمیمہ میں کپواڑہ کے 24 ہائیر سیکنڈری اسکول، 65 ہائی اسکول، 277 مڈل اسکول، اور 24 پرائمری اسکول شامل ہیں۔
سری نگر کے لیے، دستاویز میں زادیبل، عیدگاہ، حبہ کدل، لال چوک، چنا پورہ، وسطی شلتینگ، اور خانیار جیسے حلقوں کے ساتھ اگلے صفحہ پر حضرت بل کا ذکر ہے۔
سینٹرل شالٹینگ کے لیے، جس کی نمائندگی ایم ایل اے طارق حامد کرا کرتے ہیں، حلقہ وار استعمال 1.11 کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ضمیمہ دو ہائیر سیکنڈری اسکولوں، ایک ہائی اسکول، اور دو مڈل اسکولوں میں تقسیم کی تفصیلات دیتا ہے۔
ضمیمہ میں کولگام اور شوپیاں کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ کولگام کے لیے کل استعمال 7.00 ہے، اور شوپیان کے لیے کل استعمال 4.13 ہے، شوپیاں اور زین پورہ کے لیے الگ الگ اندراجات کے ساتھ۔
پلوامہ کے ضمیمہ میں درج کردہ حلقوں میں صفر مختص اور صفر استعمال دکھایا گیا ہے۔
گاندربل کل 34.50 مختص اور 34.41 کا استعمال ظاہر کرتا ہے۔ اس میں گاندربل اور کنگن شامل ہیں۔
بانڈی پورہ کے لیے مختص اور استعمال 18.50 کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس کے درج کردہ حلقے بانڈی پورہ، سوناواری اور گریز ہیں۔
اننت ناگ کے لیے مختص رقم 11.00 کروڑ روپے ہے اور استعمال 10.98 کروڑ روپے ہے۔ فہرست میں شامل حلقوں میں اننت ناگ، اننت ناگ ویسٹ، ڈورو، کوکرناگ، شانگوس، بجبہاڑہ-سری گفوارہ اور پہلگام شامل ہیں۔
حکومت نے کہا کہ مالی سال 2025-26 کے دوران جموں و کشمیر کے ضلعی دفاتر کو '010-ایم اینڈ ایس' کے تحت جاری کیے گئے فنڈز کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں کھیلوں کے سامان کی تقسیم کی تفصیلات بھی منسلک ہیں۔
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