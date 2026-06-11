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تین سال بعد اننت ناگ کے اسٹیڈیم میں کھیل سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز
جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ میں گزشتہ تین برس پہلے اسٹیڈیم کو سیلاب سےشدید نقصان پہنچا تھا، تجدید ومرمت کا کام مکمل کرلیا گیاہے
Published : June 11, 2026 at 2:21 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو):کھیل کے شائقین کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت کے طور پر اننت ناگ کے تاریخی مہندی کدل اسٹیڈیم میں تین سال کے طویل وقفے کے بعد کھیل سرگرمیوں کا باقاعدہ طور پر دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔
واضح رہے کہ تین سال قبل آنے والے کے باعث اسٹیڈیم کو کافی نقصان پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں یہ مکمل طور پر ناقابلِ استعمال ہو گیا تھا۔ تاہم ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھرپور کوششوں اور بروقت اقدامات کے نتیجے میں اسٹیڈیم کی مرمت اور بحالی کا کام کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے، اور اب یہ میدان مختلف کھیلوں کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
اسٹیڈیم کی بحالی کے ساتھ ہی مقامی کھلاڑیوں اور کھیل کے شوقین افراد میں خوشی اور جوش و خروش کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ نوجوان کھلاڑی ایک بار پھر کھیل کے میدان میں واپسی کے لیے پرجوش نظر آ رہے ہیں اور اس موقع کو اپنے ہنر کے اظہار کے لیے ایک سنہری موقع قرار دے رہے ہیں۔
اس اہم موقع کی مناسبت سے آج ایک پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں کرکٹ، فٹبال سمیت دیگر کھیلوں سے وابستہ منتظمین اور عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہلال احمد شاہ نے لفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا جن کی سرپرستی میں اسٹیڈیم کی بحالی ممکن ہو سکی۔ انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں سے اپیل کی کہ وہ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دیں۔
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مہندی کدل اسٹیڈیم کی دوبارہ بحالی سے علاقے میں کھیلوں کے فروغ کو نئی تقویت ملے گی اور مقامی ٹیلنٹ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم میسر آئے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میدان میں مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوں گے، جو نہ صرف نوجوانوں کو مصروف رکھیں گے بلکہ انہیں منفی سرگرمیوں سے بھی دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔