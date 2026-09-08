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ایس پی او درخت سے گر کر جاں بحق، ایس ایس پی رامبن اور پولیس اہلکاروں نے موت پر تعزیت کی
ایس پی او آج دوپہر درخت سےحادثاتی طور پر گرنے سے شدید زخمی ہوگئے بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔
Published : September 8, 2026 at 10:35 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں منگل کو ایک اسپیشل پولیس آفیسر (ایس پی او) درخت سے حادثاتی طور پر گرنے کے نتیجے میں جاں بحق ہوگیا۔ پولیس کے مطابق، ایس پی او رحمت اللہ (بیلٹ نمبر 707/ایس پی او)، ولد رستم چوپان، ساکن منڈھکال مالیگام، تحصیل پوگل پریستان، اس وقت ایس پی او پوسٹ کنڈہ میں تعینات تھے۔
وہ آج دوپہر درخت سے حادثاتی طور پر گرنے سے شدید زخمی ہوگئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ایس ایس پی رامبن ارون گپتا نے رحمت اللہ کے افسوسناک انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔
محکمہ پولیس کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں آخری رسومات کے دوران ان کے جسدِ خاکی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایس پی رامبن، ڈی ایس پی ڈی اے آر/ڈی پی ایل رامبن، دیگر پولیس اہلکار، اہل خانہ اور مقامی افراد موجود تھے۔
رامبن پولیس نے مرحوم کی روح کے ابدی سکون کے لیے دعا کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔