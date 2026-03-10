ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں تیز رفتار سومو قابو سے باہر، نو افراد زخمی، شدید زخمی افراد کو بہتر علاج کے لیے سرینگر ریفر کیا گیا
Published : March 10, 2026 at 6:07 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) جنوبی کشمیر کے ترال میں آج صبح سڑک کے ایک دلدوز سانحے میں نو افراد زخمی ہو گیے ہیں جن میں سے پانچ کو بہتر علاج کےلیے سرینگر ریفر کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکام نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک سومو گاڑی مبینہ طور پر کنٹرول کھو بیٹھی اور امیر آباد کے مقام پر سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار کئی مسافر زخمی ہوگئے۔عینی شاہدین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سومو انتہائی تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ اس دوران سومو ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور حادثہ پیش آگیا۔
زخمیوں کو فوری طور پر مقامی لوگوں اور ہنگامی امدادی کارکنوں نے ابتدائی علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال منتقل کیاگیا۔ جن میں سے بعد میں پانچ شدید زخمی افراد کو بہتر علاج کے لیے سرینگر کے مختلف اسپتالوں میں بھیج دیا گیا ہے۔
اس دوران بی ایم او ترال ڈاکٹر جواہرہ نے میڈیا کو بتایا کہ یہ حادثہ ترال ڈاڈسرہ سڑک پر منگل کو صبح آٹھ بجے پیش آیا جب تیز رفتار سومو گاڈی ڈرائیور کے قابو سے باہر آ گئی اور اس حادثہ نو افراد زخمی ہوگیے جن کا اپتدائی طور علاج کیا گیا اور بعد میں پانچ افراد کو مزید علاج کے لیے سرینگر روانہ کیا گیا جہاں ان کی حالت قدرے بہتر ہے ۔
ترال پولیس نے حادثہ کی نسبت کیس درج کر کے تحقیات شروع کر دی ہے ۔پولیس نے زخمی افراد کی شناخت فاروق احمد، مشتاق احمد گوجر، عبدالقیوم گوجر، وسیم گوجر، محمد صدیق گوجر، یونس گوجر، شبیر احمد شیخ، شاہد شیخ، عبدالحمید شیخ کے بطور کی ہے جو ماچھہامہ اور کہلیل کے رہنے والے ہیں۔