جموں سرینگر قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی تیز رفتاری پر نظر رکھنے کے لیے اسپیڈ ریڈار گن کا استعمال
قومی شاہراہ پربڑھتے ہوئے سڑک حادثات کو کنٹرول کرنے کیلئے،اسپیڈ ریڈار گن نصب کئے گئے
Published : May 14, 2026 at 10:27 AM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں سری نگر قومی شاہراہ پر تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس نے سخت کارروائی شروع کر دی ہے سڑک حادثات میں کمی لانے اور ٹریفک قوانین پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس نے سدھڑا جموں علاقے میں جدید اسپیڈ ریڈار گن نصب کر دی ہے جس کے ذریعے قومی شاہراہ سے گزرنے والی ہر گاڑی کی رفتار پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
ایس ایس پی ٹریفک جموں امت باسن نے کہا کہ قومی شاہراہ پر بڑھتی ہوئی تیز رفتاری سڑک حادثات کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے، انہوں نے بتایا کہ کئی ڈرائیور رفتار کی مقررہ حد کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑیاں چلاتے ہیں۔ جس سے حادثات کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان کے مطابق اب ہر گاڑی کی رفتار پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو موقع پر روکے بغیر ہی ای-چالان بھیجے جا رہے ہیں۔
انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور محفوظ رفتار میں گاڑی چلا کر اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنائیں ٹریفک پولیس کو امید ہے کہ سخت نگرانی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے قومی شاہراہ پر اسٹنٹ بازی اور تیز رفتاری کے واقعات میں نمایاں کمی آئے گی۔
ٹریفک پولیس کے مطابق مقررہ حد سے زیادہ رفتار میں چلنے والی گاڑیوں کے فوری ای-چالان جاری کیے جا رہے ہیں ای-چالان کے ساتھ گاڑی کی تصویر بھی بھیجی جا رہی ہے، جس میں واضح طور پر یہ درج ہوتا ہے کہ ڈرائیور نے کس مقام اور کس وقت ٹریفک قوانین کی۔ خلاف ورزی کی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ پر مختلف مقامات پر رفتار کی حد سے متعلق سائن بورڈ بھی نصب کیے گئے ہیں تاکہ ڈرائیور پہلے ہی محتاط رہیں تاہم قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی مسلسل جاری رہے گی حالیہ دنوں میں سدھڑا-نگروٹہ روڈ پر تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔
خاص طور پر نوجوان دو پہیہ اور چار پہیہ گاڑیوں میں خطرناک اسٹنٹ کرتے نظر آتے ہیں جس سے دیگر مسافروں اور ڈرائیوروں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اسی صورتحال کے پیش نظر ٹریفک پولیس نے سدھڑا علاقے میں خصوصی ناکے قائم کرکے اسپیڈ ریڈار گن کے ذریعے نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔