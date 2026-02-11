ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وسٹادوم کوچ کے ساتھ خصوصی ٹرین نے بانہال-کٹرا ریل سیکشن پر کامیابی کے ساتھ پہلا آپریشن کیا
پہلے دن ہی خصوصی ٹرین کا آپریشن کامیاب رہا، جس میں 600 سے زائد مسافروں نے سفر کا لطف اٹھایا
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 11, 2026 at 10:04 PM IST
جموں (عامر تانترے): کشمیر اور کٹرہ کے درمیان مسافروں کو ٹرین کے ذریعے سفر کرنے کے مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے، شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے آج بڈگام اور کٹرہ کے درمیان وسٹا ڈوم ٹرین چلائی۔
یہ ٹرین صرف بڈگام اور بانہال کے درمیان چل رہی تھی، آج کٹرہ تک اسے توسیع دیتے ہوئے ایک اور سنگ میل حاصل کیا۔
#WATCH Katra, Jammu & Kashmir: To promote tourism and connectivity, a Vistadome coach has been attached to the Budgam-Katra special train. pic.twitter.com/p5ew11r3TT— ANI (@ANI) February 11, 2026
تفصیلات دیتے ہوئے شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن کے تعلقات عامہ کے انسپکٹر نے بتایا کہ بڈگام-بانہال روٹ پر چلنے والی اسپیشل ٹرین (ٹرین نمبر 04688/04687) کو آج شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا تک وسعت دی گئی ہے۔
"مسافروں کے تجربے کو بڑھانے کے لیے، ٹرین میں وسٹادوم کوچ کو شامل کیا گیا ہے، جس نے اپنے پہلے توسیعی سفر میں مسافروں کو مسحور کر دیا۔ پہلے دن ہی خصوصی ٹرین کا آپریشن کامیاب رہا، جس میں 600 سے زائد مسافروں نے سفر کا لطف اٹھایا۔ مقامی لوگوں اور سیاحوں نے مسافروں کے مفاد میں اٹھائے گئے اس تاریخی قدم پر ریلوے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بانہال سے کٹرہ تک خصوصی ٹرین نے انہیں بہتر کنیکٹیویٹی کا منفرد فائدہ فراہم کیا ہے۔
#WATCH Katra, Jammu and Kashmir: To promote tourism and connectivity, a Vistadome coach has been added to the Budgam-Katra special train. pic.twitter.com/uW3detrkMG— ANI (@ANI) February 11, 2026
اپنے سفر کے دوران، مسافروں نے شیشے کی چھت اور وسٹاڈوم کوچ کی بڑی شفاف کھڑکیوں سے پہاڑوں، ندیوں اور سرنگوں کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ دریائے چناب پر دنیا کا سب سے اونچا پل اور پہلی کیبل برج انجی پل جیسے انجینئرنگ کے عجائبات کا مشاہدہ کیا۔
ٹرین کے کامیاب آپریشن پر تبصرہ کرتے ہوئے، سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، اچیت سنگھل نے کہا، "یہ اقدام، وسٹادوم کوچ کے ذریعے، قدرتی نظاروں کے ساتھ مسافروں کے سفر کو آسان بناتا ہے اور کشمیر میں سیاحت کو فروغ دیتا ہے۔"
اس سے پہلے صرف وندے بھارت ٹرین سرینگر اور کٹرہ کے درمیان چل رہی ہے اور اس کے صرف دو اسٹاپ ہیں، ایک ریاسی میں اور دوسرا بانہال میں۔
اسپیشل ٹرین کے کئی اسٹاپ ہیں جو چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی اس میں سوار ہونے والے مسافروں کے لیے اسے زیادہ قابل رسائی اور سستی بناتا ہے۔
