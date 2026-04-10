کٹرا سے سرینگر تک خصوصی ریل سروس کا آغاز، ہزار سے زائد مسافروں نے سفر کیا
شدید بارشوں اور زمین کھسکنے کے واقعات کے باعث سڑک بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کاسامنا تھا، اس لیے خصوصی ٹرین چلائی جارہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 10, 2026 at 8:38 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے کٹرا اور سرینگر کے درمیان خصوصی ریل سروس کا کامیاب آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی ٹرین کٹرا سے بانیہال تک چلائی گئی، جس کے ذریعے جمعرات کے روز ایک ہزار سے زائد مسافروں نے اپنے سفر مکمل کیے۔
ریلوے حکام کے مطابق اس خصوصی سروس کا مقصد خاص طور پر کشمیر سے کٹرا جانے والے مسافروں کو بہتر سہولت فراہم کرنا ہے، کیونکہ حالیہ شدید بارشوں کے باعث قومی شاہراہ 44 پر آمدو رفت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔
کٹرا سے روانہ ہونے والی اس ٹرین میں بڑی تعداد میں سیاحوں اور مقامی افراد نے سفر کیا۔ مسافروں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ سروس مشکل حالات میں ایک بڑی سہولت ثابت ہو رہی ہے۔ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دشوار گزار علاقوں میں محفوظ اور تیز رفتار سفر کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ اسی مقصد کے تحت اسٹیشنوں پر حفاظتی انتظامات اور مسافروں کی سہولت کے لیے بہتر انتظام کیا گیا تاکہ کسی کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ریلوے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خصوصی ریل سروس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔
یہ خصوصی ٹرین سروس 10 اپریل کو دوبارہ چلائی جائے گی، جبکہ 11 اپریل سے 15 اپریل تک کٹرا اور سرینگر کے درمیان مزید خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ شیڈول کے مطابق ٹرین صبح 10 بج کر 10 منٹ پر کٹرا سے روانہ ہو کر دوپہر ایک بج کر 35 منٹ پر سرینگر پہنچے گی، جبکہ واپسی پر سہ پہر تین بج کر 15 منٹ پر سرینگر سے روانہ ہو کر شام سات بجے کٹرا پہنچے گی۔ راستے میں یہ ٹرین ریاسی، سنگلدان اور بانہال اسٹیشنوں پر بھی رکے گی۔
ریلوے کے ایک اعلیٰ افسر اچت سنگل نے بتایا کہ شدید بارشوں اور زمین کھسکنے کے واقعات کے باعث سڑک بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا تھا، جس کے پیش نظر یہ خصوصی ریل سروس شروع کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دن ایک ہزار سے زائد مسافروں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا اور اسے بے حد سراہا۔
