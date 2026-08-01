ETV Bharat / jammu-and-kashmir
درماندہ مسافروں کی خاطر خصوصی ٹرین چلائی چلانے کا فیصلہ
جاری کردہ ایک نوٹس کےمطابق یہ فیصلہ شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے سرینگر اورکٹرا ریلوے اسٹیشنوں پرمسافروں کےرش میں اضافے کے بعد کیا گیا۔
Published : August 1, 2026 at 4:27 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے سرینگر جموں قومی شاہراہ بند ہیں، ایسے میں درماندہ مسافروں اور یاتروں کی خاطر آج جموں جانے والی مسافروں اور یاتریوں کے لیے ایک خصوصی ٹرین چلائی جارہی ہے۔ شمالی ریلوے نے ہفتہ کو بڈگام اور کٹرہ کے درمیان پھنسے ہوئے مسافروں کی نقل و حرکت کی سہولت کے لیے خصوصی ٹرین سروس کا اعلان کیا۔
جاری کردہ ایک نوٹس کے مطابق یہ فیصلہ شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے سرینگر اور کٹرا ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کے رش میں اضافے کے بعد کیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ خصوصی ٹرین بڈگام سے دوپہر ایک بجے روانہ ہوگی اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ریلوے اسٹیشن سپر 4 بجکر 20 منٹ پر سر ینگر، بانہال اور سنگلدان میں مقررہ وقفوں کے ساتھ پہنچے گی۔
واپسی کے سفر کے لیے ٹرین کٹرہ سے سپہر 5 بجکر 5 منٹ پر وانہ ہوگی اور بڈگام شام 8:30 بجے پہنچے گی۔ ریلوے حکام نے کہا کہ ہائی وے پر معمول کی ٹریفک بحال ہونے تک مسافروں کی نقل و حرکت کو کم کرنے کے لیے یہ خصوصی ٹرین سروس چلتی رہے گی۔
مزید پڑھیں: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کولگام دہشت گردانہ حملے کو 'بزدلانہ' قرار دیا، مہلوکین کے ورثہ کے لیے 16 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان
واضح رہے گزشتہ روز سے سرینگر جموں قومی شاہراہ پر جزوی طور بند رہی جبکہ آج سڑک کی مرمت کے پیش نظر مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔جس کے نتیجے میں شاہراہ پر سینکڑوں مال بردار اور مسافر بردار گاڑیاں درماندہ ہوکر رہ گئیں ہیں۔ ایسے میں مسافروں کو اپنی اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے ریلوے نے خصوصی ٹرین چلائی جارہی ہے۔محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک جموں و کشمیر میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیشن گوئی کی ہے، جس کے بعد انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔