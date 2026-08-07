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ترال: گردوارہ ٹی بی صاحب سیموہ کو ہیرٹیج ٹورازم کے تحت لینے پر عوام شادماں
جموں و کشمیر تعمیراتی عجائبات، قدیم خانقاہوں، مندروں گردواروں اور محلات کی بنیاد پر ثقافتی سیاحتی مرکز بننے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے
Published : August 7, 2026 at 6:05 PM IST
ترال(شبیر بٹ): جموں وکشمیر کو ثقافتی اور تاریخی ورثے کو ظاہر کرنے،ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ہیریٹیج سیاحت ایک اہم کردار ادا کررہی ہے۔ جموں و کشمیر، تعمیراتی عجائبات، قدیم خانقاہوں، مندروں گردواروں اور محلات کی اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے طرح ایک بڑا ثقافتی سیاحتی مرکز بننے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔یہاں کے تاریخی مقامات کو فروغ دینے کے علاوہ انکے تحفظ کی مناسب کوششوں کے ساتھ، ان یادگاروں کو عالمی معیار کے ثقافتی ورثے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
حال ہی میں ترال کے ایک گاوں کا تاریخی گردوارہ ٹی بی صاحب سیموہ کو حکومت نے ہیرٹیج ٹورازم کے زیرن نگرانی کرلیا ہے، جسکی عوامی سطح پر زبردست، پزیرائی کی جا رہی ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس تواریخی گردوارے کو ہیرٹیج ٹوارازم کے نقشے پر لاکر سرکار نے صرف سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسے سکھ مت کے جزبات کی ترجمانی کی گئ ہے کیونکہ یہ گردوارہ سیاحتی اعتبار سے اہمیت کا حامل تو ہے ہی مزہبی اعتبار سے بھی اسے ایک خاص مقام حاصل ہے اور سکھ مت کے عظیم روحانی پیشواوں نے اس مقام کو عزت واحترام کام مقام قرار دیا۔
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ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سکھ فرقے کے دانشوروں اور ذمہ داروں نے ترال کے اس گردوارے کو ہیرٹیج ٹورازم کے نقشے پر لانے کی سعی کو ایک بہترین کوشش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دیگر مزاہب کے تواریخی مقامات کو بھی ہیرٹیج ٹورازم کے نقشے پر لاکر اس علاقے میں جامع ترقی کا خواب پورا کیا جا سکتا ہے