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اسلامک یونیورسٹی کے پانچ طلباء نے سمارٹ ہیلمٹ سسٹم بنایا
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے پانچ طلباء نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک منفرد اسمارٹ ہیلمٹ سسٹم تیارکیا ہے
Published : November 13, 2026 at 8:35 AM IST
پلوامہ( شبیربٹ): بائک اور سکو ٹی چلاتے وقت ہیلمٹ استعمال کرنا پڑتا ہے، تاہم۔ہیلمٹ استعمال کرتے وقت اگر آپ کو اپنے پیچھے،داییں باییں اور ہر طرف سے حرکات کے بارے میں اطلاع ملے تو کتنا ہی اچھا ہوگا دراصل کشمیر میں موجود اسلامک یونیورسٹی کے طلبا نے سمارٹ ہیلمٹ سسٹم بنا کر مستقبل کے اس اہم پروجیکٹ کے لیے راہ. ہموار کی ہے۔
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے پانچ طلباء نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک منفرد اسمارٹ ہیلمٹ سسٹم تیار کیا ہے، جس کا مقصد موٹر سائیکل سواروں کی حفاظت کو مزید مؤثر بنانا اور سڑک حادثات کے خطرات کو کم کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق الیکٹریکل انجینئرنگ شعبے سے وابسطہ پانچ طلباء فرقان شاہ،طاہا آصف،میر شیراز،واصف طارق اور اقراء نظیر نے اس پروجیکٹ کو تقریبا چھ ماہ میں مکمل کر لیا ہے۔
ان طلباء نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا اس سمارٹ ہیلمٹ کی وجہ سے استعمال کرنے والے افراد کو دوران سفر بہت ساری پریشانیوں سے نجات ملے گی کیونکہ عام طور پر دوران سفر فون اٹھانے اور راستہ تلاش کرنے میں محتاط رہنا پڑتا ہے، یہ پروجیکٹ طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں، تکنیکی مہارت اور عملی تحقیق کا عکاس ہے۔ اس کے ذریعے طلبہ نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرنے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اسمارٹ ہیلمٹ کا بنیادی مقصد موٹر سائیکل سواروں میں حفاظتی شعور پیدا کرنا اور ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ایک جدید نظام متعارف کرانا ہے۔ اس نوعیت کے نظام میں مختلف الیکٹرانک سینسرز اور خودکار ٹیکنالوجی کی مدد سے حفاظتی اقدامات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
طلبہ کی جانب سے تیار کیا گیا یہ ماڈل یونیورسٹی میں جاری تحقیقی اور اختراعی سرگرمیوں کی ایک مثال ہے، جہاں نوجوان طلبہ کو روایتی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ عملی تجربات اور جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ آئی یو ایس ٹی کے 21ویں یومِ تاسیس کے موقع پر یونیورسٹی میں ٹیکنو ایکسپو 2026 سمیت مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں طلبہ نے اپنے جدید سائنسی منصوبوں، اختراعات اور تحقیقی کاموں کی نمائش کی۔
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اسمارٹ ہیلمٹ سسٹم جیسے منصوبے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کشمیر کے نوجوان جدید ٹیکنالوجی اور تحقیق کے ذریعے معاشرتی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔