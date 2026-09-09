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مرگن ٹاپ کی خوبصورتی بحال کرنے کی مہم، سیاحوں کا چھوڑا گیا کچرا ہٹا دیا گیا
صفائی مہم کے دوران متعلقہ محکموں کے اہلکاروں نے مرگن ٹاپ کے مختلف مقامات سے پلاسٹک اور دیگر غیر نامیاتی کچرا ہٹایا گیا۔
Published : September 9, 2026 at 7:49 AM IST
اننت ناگ (دین عمران): گزشتہ دنوں سماجی رابطہ سائٹس پر مرگن ٹاپ پر سیاحوں اور مسافروں کی جانب سے کچرا پھینکے جانے کی رپورٹ کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے تحصیلدار لارنو کی قیادت میں کوکرناگ ٹورازم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور میونسپل کمیٹی کوکرناگ کے اشتراک سے مرگن ٹاپ پر خصوصی صفائی مہم چلائی گئی۔
صفائی مہم کے دوران متعلقہ محکموں کے اہلکاروں اور صفائی عملے نے مرگن ٹاپ کے مختلف مقامات سے کچرے کی بڑی مقدار، خصوصاً پلاسٹک اور دیگر غیر نامیاتی کچرا جمع کرکے وہاں سے ہٹایا گیا۔ جس کے نتیجے میں اس خوبصورت علاقے میں صفائی کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی اور مرگن ٹاپ کی قدرتی خوبصورتی بھی بحال ہوئی۔
انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام کوکرناگ انتظامیہ کی جانب سے علاقے میں عمومی طور پر صفائی ستھرائی برقرار رکھنے کے لئےاٹھایاگیا ہے، جبکہ بالخصوص سیاحتی مقامات کو صاف، خوبصورت اور ماحول دوست رکھنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
مرگن ٹاپ اپنی قدرتی خوبصورتی، سرسبز پہاڑوں اور دلکش مناظر کے باعث مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں اور مسافروں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ تاہم سیاحتی مقامات پر پلاسٹک کی بوتلیں، ریپرز اور دیگر غیر تحلیل پذیر کچرا پھینکے جانے سے نہ صرف علاقے کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے بلکہ ماحول اور قدرتی نظام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
انتظامیہ نے عام لوگوں سیاحوں اور مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پلاسٹک اور دیگر غیر نامیاتی کچرے کو کھلے مقامات، سڑکوں کے کناروں یا قدرتی مقامات پر نہ پھینکیں اور کچرے کو مقررہ جگہوں پر ہی تلف کریں۔
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انتظامیہ نے واضح کیا کہ قدرتی اور سیاحتی مقامات کو صاف رکھنا صرف سرکاری اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شہری اور سیاح کا بھی مشترکہ فرض ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے تعاون سے ہی مرگن ٹاپ سمیت دیگر خوبصورت سیاحتی مقامات کی قدرتی خوبصورتی اور ماحول کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔