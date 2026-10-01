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'تپتی دھوپ کا گھنا سایہ‘
' انٹڑ نیشنل ڈے آف اولڈر پرسنز' کے حوالہ سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 1, 2026 at 4:15 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): کسی بھی معاشرے میں بزرگ افراد انتہائی اہم اثاثہ ہوتے ہیں۔ انہیں تاریخ اور خاندانی اقدار کا امین مانا جاتا ہے۔ بزرگوں کی مثال ’تپتی دھوپ میں گھنا سایہ‘ جیسی ہے۔ بزرگ بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ گھرکا سکون قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم بڑھاپا ایک ایسا فطری عمل ہے، جس سے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن گزرنا پڑتا ہے ۔
پوری دنیا میں آج عمر رسیدہ افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ بزرگ افراد کو درپیش مسائل اور معاشرے میں ان کے مقام پر روشنی ڈالنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں مختلف تقریبات، سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ معمر افراد کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق سے متعلق آگاہی حاصل کرسکیں۔
بھارت کی مجموعی آبادی تقریبا ڈیڑھ سو کروڑ ہے اور ان میں سے 12 فیصد آبادی کی عمر 60 برس سے زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق سال 2050 تک بھارت میں عمر رسیدہ افراد کی مجموعی آبادی 20فیصد تک پہنچ جائے گی۔اسی طرح جموں و کشمیر میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ عمر رسیدہ افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔اس وقت جموں وکشمیر کی تعداد مجموعی آبادی تقریبًا ایک کروڑ 50 لاکھ ہے۔ جن میں سے عمر رسیدہ افراد کی شرح لگ بھگ 10 فیصد ہے۔
بزرگ شہریوں کی بڑھتی آبادی
سال 2031 تک جموں وکشمیر میں عمر رسیدہ افراد کی شرح 17 فیصد یعنی تقریباً 25 لاکھ تک ہوجائے گی۔ ایسے میں عمر رسیدہ افراد کے لئے ملک کے دیگر حصوں میں کئی رعایتی خدمات اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لیکن جموں وکشمیر میں بزرگ افراد کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔
جموں وکشمیر کے بڑے ٹریشری کئیر اسپتالوں میں عمر رسیدہ افراد کے علاج کے لیے کوئی بھی خواطر خواہ انتظام نہیں ہےاور یہ لوگ ہر سرکاری اسپتال میں لمبی قطاروں میں عام افراد کی طرح ہی اپنے علاج کی خاطر اسپتال میں ایک عدد ٹیکہ حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں قطار میں رہنے پر مجبور ہیں۔پوری دنیا میں جہاں عمر رسیدہ افراد کی عزت افزائی کی جاتی ہیں وہیں ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت کی جانب سے بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں لیکن جموں وکشمیر میں بزرگوں کے مسائل کے حل یا انہیں صحت سے متعلق آسانی سےسہولیات فراہم کرنے کے لیے اب تک اس حوالے سے حکومت کی کوئی توجہ نہ تو مبذول کی جارہی ہے اور نہ ہی حکمرانوں کو اس طرح کے ایک معاملے پر سنجیدگی سے سوچنے کی فرصت ہے۔
جموں وکشمیر میں عمر رسیدہ افراد میں دائمی بیماریاں مثلاً آرتھرائٹس، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں و ہڈیوں کا درد اور نفسیاتی بیماریاں عروج پر ہیں۔بزرگوں کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم کہتے ہیں کہ جموں وکشمیر میں عمر رسیدہ افراد میں شوگر، بلڈ پریشر اور جوڑوں اور ہڈیوں کی بیمارہاں زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ 50 فیصد سے زائد بزرگ افراد کو گھروں میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔
معمر شہریوں پر رپورٹ
ایک تحقیق کے مطابق جموں وکشمیر میں عمر رسیدہ لوگوں کی آبادی میں 28 فیصد مرد جبکہ 30 فیصد بزرگ خواتین میں ذہنی دباؤ کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔اس کے علاوہ اقتصادی مشکلات اور دیگر مسائل کی وجہ سے زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاں جموں وکشمیر میں دیہی سطح پر ہر پرائمری ہیلتھ سینٹر میں طبی سہولیات دستیاب ہونی چائیے تھیں، وہیں ٹیرشری کئیر اسپتالوں میں عمر رسیدہ افراد کو کئی گھنٹوں تک لمبی قطاروں میں انتظار کرایا جاتا ہے۔
عمرہ رسیدہ افراد کو سماج میں اعلی مقام دلانے کے لیےجموں وکشمیر کی حکومتی پالیسیاں کہیں نظر نہیں آتی ہیں اور نہ یہاں کے عمر رسیدہ افراد کسی سہولیات یا خدمات کا فائدہ اٹھارہے ہیں ۔ایسے میں اب یہاں بزرگ والدین کو اولڈیج ہومز میں رکھنے کی دوڑ شروع ہوگئی ہے اور اس رجحان میں بہت اضافہ ہورہا ہے اور اس رجحان کے پیش نظر کئی متعلقہ محکموں کی جانب سے چند اضلاع میں بزرگوں کے لیے اولڈایج ہومز بھی بنائے گئے ہیں ۔
اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ ان کی عزت اور تکریم کے لیے مخصوص دن کی قید نہیں ہونی چاہیے تاہم مصروف زندگی اور معاشرتی مسائل کے سبب جہاں بزرگوں کواولڈ ایج ہومز میں داخل کرنے کا رجحان تیزی سے نمو پارہا ہے۔ والدین یا بزرگوں کے لیے زندگی کی گاڑی ایک خاص عمر کے بعد توجہ کی دگنی مستحق ہو جاتی ہے اور مناسب توجہ میسر نہ آئے توانہیں صحت، غذا، رہائش اور آمدنی کے مسائل درپیش آنے لگتے ہیں۔ اس لیے ان مسائل سے گریز کے بجائے انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔
واضح رہے کہ' انٹڑ نیشنل ڈے آف اولڈر پرسنز' منانے کا مقصد بزرگ افراد کی ضروریات، ان کے مسائل اور تکالیف کے بارے میں معاشرے کو آگاہی فراہم کرنا اور لوگوں کی توجہ بزرگ افراد کے حقوق کی طرف دلوانا ہے۔
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