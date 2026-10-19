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کشمیر سے سیب اور دیگر پھلوں کی ترسیل پر ریلوے کی خصوصی رعایت، واپسی کے کرایے پر 50 فیصد چھوٹ
جموں ڈویژن ریلوے انتظامیہ نے تاجروں، صنعتی تنظیموں، چیمبرز آف کامرس سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔
Published : October 19, 2026 at 7:43 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) کشمیر سے سیب اور دیگر پھلوں کو ملک کی بڑی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ریلوے نے تاجروں اور لاجسٹکس سروس فراہم کرنے والوں کو بڑی راحت دیتے ہوئے جوائنٹ پارسل پروڈکٹ ریپڈ کارگو سروس ٹرینوں میں دوطرفہ بکنگ پر خصوصی رعایتی کرایہ متعارف کرایا ہے۔ اس سہولت کے تحت واپسی کے سفر کے لیے مال برداری کے کرایے میں 50 فیصد رعایت دی جائے گی۔
ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کی جانب سے پیر کو جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق، ریلوے بورڈ نے فریٹ مارکیٹنگ سرکلر نمبر 26/2026 کے تحت یہ نئی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے تحت اگر کوئی تاجر، ایگریگیٹر یا لاجسٹکس سروس فراہم کرنے والا جے پی پی ۔ آر سی ایس ٹرینوں میں دونوں سمتوں کے لیے پارسل کوچز کی پیشگی بکنگ کرواتا ہے تو اسے مجموعی طور پر معمول کے یک طرفہ کرایے کا ڈیڑھ گنا ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح ایک طرف کا مکمل کرایہ اور واپسی کے سفر پر 50 فیصد رعایت حاصل ہوگی۔
ریلوے کے مطابق، تاجروں کی سہولت کے لیے بکنگ اور ادائیگی کا پورا عمل روانگی کے اسٹیشن پر ہی ایک مرتبہ مکمل کیا جائے گا، جس سے بار بار کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں رہے گی اور وقت کی بچت بھی ہوگی۔ یہ اسکیم ملک بھر میں جے پی پی ۔ آر سی ایس کے تمام روٹس پر فوری طور پر نافذ کی گئی ہے اور اسے ایک سال کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چلایا جائے گا۔
اس اسکیم سے خاص طور پر وادی کشمیر میں جاری سیب کے سیزن کے دوران باغ مالکان، پھل کاشتکاروں اور تاجروں کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ وادی میں سیب کی بڑی مقدار کی آمد کے پیش نظر، نئی رعایتی سہولت کے ذریعے کشمیر کے سیب اور دیگر پھلوں و سبزیوں کو جموں، دہلی، ممبئی اور ملک کی دیگر بڑی منڈیوں تک نسبتاً کم خرچ، تیز رفتار اور محفوظ انداز میں پہنچایا جا سکے گا۔
ریلوے انتظامیہ کے مطابق، اس اقدام سے نقل و حمل کے اخراجات میں تقریباً 25 فیصد تک کمی آنے کی توقع ہے، جس سے باغ مالکان اور تاجروں کو اپنی پیداوار ملک کی مختلف منڈیوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔
جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اُچت سنگھل نے اس سہولت کے حوالے سے کہا کہ یہ اسکیم ریلوے کے کاروباری صارفین کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ ان کے مطابق، دوطرفہ بکنگ پر ڈیڑھ گنا کرایہ، یعنی واپسی کے سفر پر 50 فیصد رعایت، نقل و حمل کے اخراجات میں نمایاں کمی لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں سیب کے سیزن کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سہولت باغ مالکان، پھل کاشتکاروں اور ایگریگیٹرز کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوگی۔
جموں ڈویژن ریلوے انتظامیہ نے تاجروں، صنعتی تنظیموں، چیمبرز آف کامرس اور کارگو ایگریگیٹرز سے اپیل کی ہے کہ وہ ریلوے کی اس کم خرچ اور وقت کی بچت کرنے والی سہولت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ رگھویندر سنگھ، پبلک ریلیشنز انسپکٹر، جموں ڈویژن، ناردرن ریلوے کے مطابق یہ اقدام مال برداری کو زیادہ سستا اور تاجروں کے لیے آسان بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔