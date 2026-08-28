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آرٹیکل 371 کے تحت لداخ کے لیے خصوصی عمل اب شکل اختیار کر رہا ہے، کرن رجیجو
رجیجو نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر بھی زور دیا، خاص طور پر لداخ کی بین الاقوامی سرحدوں کے قریب علاقوں میں۔
Published : August 28, 2026 at 10:51 PM IST
سری نگر: مرکزی وزیر کرن رجیجو نے جمعہ کو کہا کہ حکومت آرٹیکل 371 کے تحت لداخ کے لئے خصوصی آئینی دفعات بنانے کے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے خطے کی منفرد ثقافت اور مفادات کے تحفظ میں مدد ملے گی۔
رجیجو نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لداخ کے لیے خصوصی انتظامات کا وعدہ کیا تھا، اور وزیر اعظم نریندر مودی کی حمایت سے یہ عمل اب شکل اختیار کر رہا ہے۔ لیہہ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، رجیجو نے کہا، "مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لداخ کے لوگوں سے دفعہ 371 کے تحت خصوصی دفعات کا وعدہ کیا ہے۔"
انہوں نے کہا، "یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ آرٹیکل 371 میں کچھ ریاستوں کے لیے خصوصی دفعات ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے اعلان اور وزیر اعظم نریندر مودی کے آشیرواد سے، لداخ کے لیے خصوصی دفعات بنانے کا عمل اب شکل اختیار کر رہا ہے۔" یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب 2019 میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ بننے کے بعد سے لداخ میں زیادہ سے زیادہ آئینی تحفظات اور سیاسی بااختیار بنانے کا مطالبہ ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔
رجیجو نے کہا کہ خود مختار کونسلوں کے سابقہ نظام نے لوگوں کو بااختیار نہیں بنایا۔ انہوں نے لداخ کو سات اضلاع میں دوبارہ منظم کرنے کے حکومتی منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، "پہلے، صرف دو اضلاع تھے - لیہہ اور کرگل۔ اب سات اضلاع کے ساتھ، سات کونسلیں بھی ہوں گی۔ مقصد نچلی سطح پر لوگوں کو بااختیار بنانا اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔"
مجوزہ انتظامی توسیع کا مقصد انتظامیہ کو رہائشیوں کے قریب لانا اور جغرافیائی طور پر وسیع ہمالیائی خطے میں مقامی سطح کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔
رجیجو نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر بھی زور دیا، خاص طور پر لداخ کی بین الاقوامی سرحدوں کے قریب علاقوں میں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے ایک مقررہ وقت کے اندر سرحدی علاقوں میں سڑک رابطہ، ٹیلی مواصلات اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
رجیجو نے کہا، "پی ایم مودی کی قیادت والی حکومت لداخ کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ تمام ضروری سہولیات بشمول سڑک رابطہ اور ٹیلی کمیونیکیشن، مقررہ وقت کے اندر سرحدی علاقوں میں فراہم کی جائیں گی۔" انہوں نے کہا، "ہم نے کہا تھا کہ آپ کے سرحدی علاقوں میں سڑک کنیکٹیویٹی، ٹیلی کمیونیکیشن، اور دیگر تمام سہولتیں مقررہ وقت کے اندر قدم بہ قدم فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اس سمت میں کام جاری ہے۔"
وزیر نے کہا کہ لداخ میں ترقیاتی کام مرحلہ وار کئے جائیں گے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ علاقے کے مشکل جغرافیائی حالات اور موسمی حالات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کا کام ایک طویل عمل ہے۔ رجیجو نے کہا، "سب کچھ ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کام جاری رہے گا، لیکن لداخ کے لیے ہماری حکومت کا عزم ہمیشہ خاص رہے گا۔"
چین اور پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی سرحدوں پر لداخ کے اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے، سڑکیں، مواصلات اور دیگر بنیادی ڈھانچہ خطے میں حکومت کی پالیسی کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔
رجیجو نے لداخ کے نوجوانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنی ثقافتی روایات، زبان اور بزرگوں کے ساتھ مضبوط روابط برقرار رکھیں۔ انہوں نے انٹرنیٹ پر عالمی مواد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے روایتی علم اور مقامی طرز زندگی کے ضائع ہونے کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے کہا، "میں بدھ مت ہوں، اور ہم اپنی روایات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے رنپوچس، لاماس، تقدس مآب دلائی لامہ، اور بھگوان بدھ وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہماری طرز زندگی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے۔"
رجیجو نے کہا کہ انٹرنیٹ معلومات اور تعلیم فراہم کر سکتا ہے، لیکن اسے نوجوانوں کے لیے اپنی ثقافتی شناخت سیکھنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا، "انٹرنیٹ معلومات، تعلیم اور رابطے کے لیے اچھا ہے، لیکن ہم اس سے اپنی طرز زندگی نہیں سیکھ سکتے۔ اگر میں لداخ سے ہوں تو مجھے لداخ کی روایات اور طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لداخی زبان کو ہمیشہ میری مادری زبان ہونا چاہیے۔"
انہوں نے نوجوانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ آن لائن گردش کرنے والے مواد سے مشتعل نہ ہوں اور اپنی اپیل کو امن اور عدم تشدد کے بدھ مت کے اصولوں سے جوڑ دیں۔ رجیجو نے کہا، "امن اور عدم تشدد بھگوان بدھ کی تعلیمات ہیں۔"
رجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے دوبارہ لداخ کا دورہ کرنے کی امید ہے اور وہ اپنے دورے کے دوران لوگوں کے ساتھ اپنے منصوبے اور خیالات کا اشتراک کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ہمالیائی خطوں بشمول لداخ اور جموں و کشمیر اور شمال مشرقی ریاستوں کو ان کے منفرد جغرافیائی اور موسمی حالات کے پیش نظر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔
وزیر نے یہ باتیں لیہہ میں ڈروک پدما کارپو اسکول کی سلور جوبلی (25ویں سالگرہ) کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے کہیں۔ اس تقریب کا اہتمام تعلیم، ثقافتی تحفظ، اور نوجوان ٹیلنٹ کی پرورش کے شعبوں میں اسکول کے 25 سال کے کام کو منانے کے لیے کیا گیا تھا۔ رجیجو نے کہا کہ لداخ کے لیے حکومت کا وژن ترقی کو آگے بڑھاتے ہوئے خطے کی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنا ہے۔