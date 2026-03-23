شہیدی دیوس کے موقع پر پلوامہ حملہ کے شہیدوں کو یاد کیا گیا
سی آر پی ایف ہیڈکوارٹر ،لیتہ پورہ پر شہیدی دیوس کے موقع پر ایک منعقدہ تقریب میں سیول انتظامیہ کے افسران نے بھی شرکت کی۔
Published : March 23, 2026 at 2:20 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ): شہیدی دیوس اور وندے ماترم اور کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 185 بٹالین کے لیتہ پورہ ٹریننگ سینٹر میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ مشتاق احمد لون نے کی جس میں سی آر پی ایف کے سینئر افسران کے ساتھ ساتھ مختلف سول محکموں کے عہدیداران بھی شریک رہے۔ منتظمین کے مطابق "یہ اجتماع ملک کے عظیم ورثے اور اس کے شہداء کی عظیم قربانیوں کے لیے اتحاد اور اجتماعی احترام کے مضبوط جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔"
اس موقع پر لیتہ پورہ میں شہداء کی یادگار پر سی آر پی ایف کے شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گلباری کی ایک پروقار تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا جہاں عہدیداروں اور حاضرین نے فرض کی ادائیگی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
پروگرام کے دوران حکام اور شرکاء نے ملک کی سلامتی، سالمیت اور ترقی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ایک عہد بھی لیا۔ انہوں نے خطے میں امن، ہم آہنگی اور ترقی کو مضبوط بنانے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
پروگرام کا اختتام شرکاء نے حب الوطنی، بے لوث خدمت اور قوم کے لیے غیر متزلزل عقیدت کی اقدار کے لیے اپنی لگن کا اعادہ کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اے ڈی سی اونتی پورہ مشتاق احمد لون نے بتایا کہ "پروگرام کا مقصد ملک کے ان جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنے گرم لہو سے ملک کو آزاد کرنے میں اپنا رول ادا کیا اس موقع پر ان سی آرپی ایف اہلکاروں کو بھی یاد کیا جنھوں نے 2019 کے خودکش حملے میں شھادت پیش کی۔"
