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جامع مسجد میں عالمی امن کے لیے خصوصی دعا، میرواعظ نے کی سماجی اصلاحی اقدام کے لیے عوامی حمایت کی اپیل
میرواعظ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا۔
Published : September 18, 2026 at 4:09 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں ایران، فلسطین، لبنان، یمن اور یوکرین کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر تنازعات سے متاثرہ حصوں میں امن اور مصائب اور معصوم جانوں کے ضیاع کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اٹھائے ہوئے ہاتھوں اور نم آنکھوں سے اللہ تعالیٰ سے ان تمام لوگوں کے لیے رحمت، امن، انصاف اور راحت کی دعا کی جو جنگ کے درد اور تباہی کو برداشت کر رہے ہیں۔
جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ متحدہ مجلس علمائے جموں و کشمیر کی طرف سے حال ہی میں اپنائے گئے سماجی اصلاحی اقدامات کی حمایت اور فعال طور پر حصہ لیں۔
حالیہ علماء کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ مختلف خطوں اور مکاتب فکر کے علماء نے معاشرے کو درپیش چند اہم ترین چیلنجز پر غور کیا جن میں منشیات کی لت، خودکشی اور نوجوانوں میں جذباتی پریشانی، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، خاندانی بندھن کا کمزور ہونا، ماحولیاتی انحطاط اور معاشرے میں ہم آہنگی کو مضبوط کرنے کی ضرورت شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ صرف کانفرنسز اور قراردادیں تبدیلی نہیں لا سکتیں جب تک کہ لوگ خود اس کوشش کا حصہ نہ بنیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد خاندانوں، مساجد، محلوں اور برادریوں میں تشویش اور بحث کو عملی اقدام میں بدلنا ہے۔
میرواعظ نے قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ’’بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی چیز کو نہ بدلیں‘‘۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعی طور پر ہمیں سوچنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ علمائے کرام، والدین، نوجوان، مساجد، مدارس اور وسیع تر کمیونٹی کا کردار ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ سماجی اصلاحات کو ایک مشترکہ ذمہ داری سمھجنی ہوگی ۔
میرواعظ نے مزید کہا کہ شرکت کرنے والی مساجد میں جمعہ کے خطبات میں مشترکہ سماجی مسائل کو اٹھایا جائے گا تاکہ معاشرے کو متاثر کرنے والے معاملات پر مستقل توجہ دی جا سکے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کوششوں کی حمایت کریں اور اپنے گھروں اور برادریوں میں بحث کو آگے بڑھائیں۔
انہوں نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ منبر ایک مقدس امانت ہے اور اسے فرقہ وارانہ تقسیم کو گہرا کرنے کے بجائے لوگوں کی رہنمائی، دلوں کو متحد کرنے، باہمی احترام کو فروغ دینے اور معاشرے کے حقیقی خدشات کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔میرواعظ نے کہا کہ پائیدار تبدیلی تب ہی آسکتی ہے جب لوگ خود اصلاح کے عمل میں حصہ لیں اور اپنے گھروں، محلوں اور برادریوں کو بہتر بنانے کی ذمہ داری لیں۔
میرواعظ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا۔ جس کے دوران انہوں نے ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور کشمیر اور ایران کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات کے بارے میں بات کی۔انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت نے کشمیر کا دورہ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور انہوں نے انہیں دورے کی دعوت بھی دی ہے۔
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