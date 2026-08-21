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سرینگر کا ونڈر پارک تفریح کا نیا مرکز، جو ہر خاص و عام کی توجہ کا مزکز بن رہا ہے
پارک کو ایک تھیم گارڈن کی شکل دی گئی ہے،جس میں باغی فضلہ،دفتر کا ناکارہ سامان اوردیگر خراب مواد کو آرائشی ہیت دے گئی ہے۔
Published : August 21, 2026 at 5:25 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : سرینگر کے قلب میں واقع تاریخی پولو ویو پارک کو ونڈر پارک میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہاں کباڑ سے لی گئی کئی چیزوں کو پر کشش ہیت دے کر بے حد خوبصورت بنایا گیا ہے اور مختلف قسم کی یہ چیزیں دیکھنے والوں کو بے حد متاثر کر رہی ہیں۔ ایسے میں پولو ویو پارک کو جاذب نظر بنانے کے لیے پرانے ٹائروں، پرانی گاڑیون ٹریکٹر، لکڑے کے فضلے اور دیگر خراب اشیا کو استعمال میں لایا گیا ہے۔
پارک کو ایک تھیم گارڈن کی شکل دی گئی ہے۔جس کے لیے مارکیٹ سے کوئی نیا سامان خریدا نہیں گیا ہے ۔جہاں باغی فضلہ، دفتر کا ناکارہ سامان اور دیگر خراب اور استعمال شدہ مواد کو آرائشی ہیت دے گئی ہے۔ وہیں یہاں استعمال شدہ پرانی امبیسڈر کار ، ٹانگے، بوٹ اور ٹریکٹر وغیرہ کو رنگ و روغن کر کے ایک الگ اور پر کشش شکل دی گئی۔
ُڈائریکٹر فلوریکلچر مطہرا معصوم کہتی ہیں کہ پولو یوں پارک کو' ونڈر 'میں تبدیل کر کے علحیدہ شکل دی گئی ہے اور یہاں ہر عمر کے لوگوں کا خیال رکھا گیا۔تاکہ یہ پارک نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں اور نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔انہوں نے کہا کہ لکڑی سے بنائی گئی ٹرین اور گاڑی یا دیگر چیزیں جہاں بچوں کو متوجہ کررہی وہیں پارک میں سجائی گئی چیزیں بزرگ اشخاص کو اپنے دور میں لے جا کر اپنی فیملی کے ساتھ ماضی سے متعلق باتیں کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔
ایسے میں جو بھی اس وقت پارک میں داخل ہوتا ہے وہ ان پرکشش چیزوں کے ساتھ فوٹو لینا نہیں بھولتا ہے۔ پارک کو نئے تھیم میں تبدیل کرنے میں تقریبا ً 4 ماہ کا عرصہ لگا ہے اور اس میں ہر دن 15 سے 16 باغبان کام کررہے تھے۔ فلوریکلچر آفیسر ڈاکٹر انعام کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تھیم پارک کی رکھ رکھاو کافی چلینجگ رہتی البتہ جن باغبانوں نے اس سے بڑی محنت سے بنایا ہےوہ اس پارک کی دیکھ ریکھ میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے گے۔
پارک میں گرے درختوں کی لکڑی سے ٹرین تیار کی گئی ہے۔پرانے ٹائروں سے گملے، ناکارہ الیکٹرک کیتیلوں سے تیار شدہ گل دان، مکڑی کی شکلیں، پرانےکھمبے، ایک پرانا ٹریکٹر استعمال میں لایا گیا۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد لوگوں کو کچھ نیا فراہم کرنا اور یہ پیغام دینا ہے کچرے کو ضائع کرنے کے بجائے دوبارہ استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔
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متھورہ معصوم کہتی ہیں کہ پولو ویو پارک میں نہ صرف نئی پر کشش چیزوں کو شامل کیا گیا بلکہ پھولوں کے بھی نئے اقسام لگائیں گئے ہیں جو کہ آل سیزن یہاں آنے والوں کو کو معطر کرتے رہیں گے۔ واضح رہے پارک کا کام رواں سال مئی کے ابتدائی دنوں میں شروع کیا گیا تھا اور آج تقریباً 4 ماہ بعد یہ لوگوں کے لیے کھولا جارہا ہے ۔