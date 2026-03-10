ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، درختوں پر پھوٹے شگوفوں کا قابل دید نظارہ
بادام کے درختوں پر کھلے پھولوں کی خوبصورتی اور دلکشی سیاحوں کو اپنی طرف راغب کررہی ہے۔
Published : March 10, 2026 at 4:04 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): بہار نو کی آمد کے ساتھ ہی وادی کشمیر اس وقت ایک الگ اور منفرد رنگ میں ڈوب چکی ہے۔ ہر سو درختوں پر پھوٹے شگوفے قابل دید نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ وہیں تاریخی ہری بربت کے قلع کے دامن میں واقع بادام واری میں بادام کے شگوفوں نے ہر طرف سفید اور گلابی رنگ بکھیر دیا ہے۔ تین سو کنال اراضی پر پھیلے ہوئے اس باغ میں سینکڑوں بادام کے درختوں پر کھلے پھولوں کی خوبصورتی اور دلکشی سیاحوں کو اپنی طرف راغب کررہی ہے۔
ویسے ایشا کے سب سے بڑے باغ باغ گل لالہ کو مارچ کے آخری ہفتے میں سیاحوں کے لیے کھولا دیا جاتا ہے، لیکن تاریخی بادام واری سرینگر میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوچکا ہے۔ نہ صرف یہاں کے مقامی بلکہ غیر مقامی سیاح بھی پھولوں سے بھرے اس باغ کی سیر و تفریح کے لئے آرہے ہیں۔ وہیں سیاح ان پر مسرت مناظر کو اپنے کمیروں میں قید کرتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ممبئی سے آئے ہوئے ایک جوڑے نے کہا کہ یوں تو کشمیر کا ہر حصہ بے حد خوبصورت ہے مگر بادام کے یہ شگوفے یہاں کی دلکشی میں مزید پرُ کشش بناتے ہیں۔ بھیڑ بھاڑ اور شوروغل سے دور یہ مناظر سکون بخشتے ہیں اور باغ میں ہم جس جانب بھی اس وقت نظر دوڑاتے کمیرہ کی آنکھ ایسے نظارے قید کرنے پر مجبور ہوجاتی ہے۔
کشمیر کی سیر پر آنے والے ملکی سیاح ان دنوں یہاں کے دیگر مقامات کے ساتھ ساتھ بادام کے شگوفوں کی یہ منفرد رنگت دیکھنا نہیں بھولتے ہیں۔ دلی کی رہنے والی خاتون سیاح نیہا اگروال نے کہا کہ بہار کے موسم میں ایسی رنگنت ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ ہم خود کو بڑے خوش قسمت سمجھتے ہیں کیونکہ ایسے نظارے کسی دوسرے موسم میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔اس سیزن کے رنگ برنگے پھول اور شگوفے واقعی روح کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں۔وہیں لداخ کے ایک مقامی گلوکار الیاس خان نے کشمیری نغمہ کے چند بندھ گا کر اس شگوفے بھرے باغ کی تعریف کی۔
کشمیر میں بادام واری نہ صرف بادام کے درختوں سے نہ صرف مشہور ہے بلکہ کے باغ کے بیچوں بیچ ایک شاندار گنبد اور ایک کنواں بھی موجود ہےجو کہ وارث خان کے چاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایسے میں اب بادام واری کو سال بھر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے امسال محکمے پھول بانی نے کئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں جس میں اہم پیش رفت کے طور پر لیونڈر پارک ہے۔
ڈائریکٹر پھول بانی متھورہ معصوم کہتی ہیں کہ بادام واری میں لیونڈر پارک کو امسال متعارف کیا گیا ۔جس میں گزشتہ برس تقریباً 40 ہزار کے لیونڈر لگائے گئے ہیں۔توقع ہے کہ پارک مئی میں لیونڈر کے پھولوں سے بھر جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب الگ الگ سیزنل پھولوں کو بھی یہاں پہلی بار لگایا گیا تاکہ دیگر باغات کی طرح سال بھر سیاح بادام واری کا رخ کر سکیں۔
مزید پڑھیں:بادام واری کو سال بھر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے گئے، ڈائریکٹر پھول بانی
بادام واری میں آئندہ دنوں میں "آلمنڈ بلوم فیسٹیول" کا انعقاد عمل میں لایا جارہا ہے، جس کا رسمی افتتاح جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ کریں گے۔ سالانہ میلے کے حوالے سے تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے وہیں اس مرتبہ فیسٹول کے دوران سیاحوں کو کچھ نئی چیزیں مشاہدہ کرنے کا بھی موقع ملے گا۔