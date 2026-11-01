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'مثبت سوچ اور مصمم قوت ارادی کامیابی کی کنجی ہے'، سرینگر کے سید محمد ترمبو کی متاثر کن کہانی
سید محمد ترمبو نے جسمانی معذوری کے باوجود اپنی مثبت سوچ، ہمت اور زندہ دلی سے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ دیکھیں خاص بات چیت
Published : November 1, 2026 at 2:18 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): اگر ہمت، حوصلے اور مثبت سوچ سے کام لیا جائے تو کسی بھی چیلنج، جسمانی معذوری یا کمزوری کو پسِ پشت ڈال کر اپنی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں ایسی ان گنت مثالیں ملتی ہیں جن کے مثبت خیالات سے حوصلہ اور تحریک پا کر عام لوگ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جی ہاں، جسمانی طور پر خاص (معذور) سید محمد ترمبو اس تحریک اور حوصلے کی ایک ایسی ہی مثال ہیں، جو جسمانی معذوری کے باوجود نہ صرف زندہ دلی سے اپنی زندگی جی رہے ہیں بلکہ دوسرے عام اور خاص کر جسمانی طور پر کمزور افراد کے لیے عزمِ مصمم اور حوصلے کا استعارہ بن رہے ہیں۔
ان دنوں سید محمد کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہیں، جن میں وہ مختلف قسم کی معمول کی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ چیلنجز سے بھرپور زندگی کے باوجود ایسی سرگرمیاں انجام دیتے نظر آتے ہیں جو کسی معذور شخص کے لیے کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران سید محمد ترمبو نے کہا کہ "میں مثبت سوچ لے کر ان سرگرمیوں کو انجام دیتا ہوں جو کسی عام انسان کے لیے تو معمول کی بات ہے لیکن جسمانی طور پر معذور یا کمزور شخص کے لیے کرنا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن ہمت اور جذبہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہر مشکل کو سر کیا جا سکتا ہے اور کامیابی کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔"
سرینگر کے رہنے والے 54 سالہ سید محمد کی ابتدائی تعلیم و تربیت ایک عام بچے کی طرح ہی ہوئی اور انہوں نے یہاں کے مقامی کالج سے گریجویشن کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسکول کے دنوں سے ہی عام بچوں کی طرح مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے اور ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ تاہم، اگرچہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گھر کی چار دیواری تک محدود رہا لیکن بعد میں سوشل میڈیا نے انہیں ایک نئی تحریک دی اور انہوں نے اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، "مجھے چیلنجز سے بھری سرگرمیاں کرنا بے حد پسند ہے اور اب تک میں ایسی کئی سرگرمیاں کر چکا ہوں جو میری طرح کے ایک جسمانی طور پر خاص آدمی کے لیے کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی سرگرمیوں سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک خاص پیغام ہوتا ہے جو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ حالیہ ایک ویڈیو کی مثال دیتے ہوئے سید محمد نے کہا کہ ایک وقت تھا جب کشمیری لوگ کھیتی باڑی کی سرگرمیوں، خاص کر دھان کی فصل کی کٹائی خود کیا کرتے تھے۔ تاہم آج ہمارے گاؤں دیہات میں لوگ خود کام کرتے ہوئے کم ہی دیکھے جاتے ہیں۔ چند دہائیوں سے کشمیری بیرونی مزدوروں پر انحصار کرنے لگے ہیں اور نئی نسل اب اس کام سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ ایسے میں ہر وقت دوسروں پر انحصار کرنا مستقبل کے لیے بے حد خطرناک ہے۔
انہوں نے کہا، "اسی لیے میں نے دھان کی کٹائی کرتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں یہ کہنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ کام ایک جسمانی طور پر کمزور شخص انجام دے سکتا ہے، تو ایک صحت مند انسان اور کھیتی باڑی سے منسلک افراد یا نوجوان یہ کام خود کیوں نہیں کر سکتے؟"
ایک سوال کے جواب میں سید محمد ترمبو نے کہا کہ وہ اسکول کے دنوں سے ہی کرکٹ کھیلنے اور کمنٹری سننے کے بے حد شوقین رہے ہیں اور یہ شوق آج بھی ان میں ایک جنون کی طرح قائم ہے۔ اسی جنون کے باعث وہ اب تک ملکی اور بین الاقوامی سطح کے نامور کرکٹرز سے مل چکے ہیں، جن میں ویرات کوہلی، ہربھجن سنگھ اور وسیم اکرم جیسے بڑے کھلاڑیوں کے نام شامل ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ اب تک انہیں ملکی اور بین الاقوامی سطح کے بڑے ایونٹس میں شرکت کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور حال ہی میں انہیں دبئی جانے کا اتفاق ہوا جہاں وہ پاکستان کے نامور کرکٹر وسیم اکرم سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ "اگرچہ وسیم اکرم عام طور پر لوگوں سے زیادہ بات چیت کرنے یا سیلفی وغیرہ لینے سے گریز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے نہ صرف محبت سے باتیں کیں بلکہ سوئنگ بالنگ کے چند ٹرکس بھی سکھائے۔ ان سے یہ یادگار ملاقات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ جیسے اپنے زمانے کے ایک عظیم اور کامیاب کھلاڑی رہے ہیں، ویسے ہی انسان بھی بے حد اچھے اور ملنسار ہیں۔"
اسی طرح وہ ویراٹ کوہلی اور ہربھجن سنگھ کی شخصیت سے بھی بے حد متاثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی شخصیات سے مل کر ان کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے اور یہی تحریک انہیں زندہ دلی سے زندگی گزارنے پر آمادہ کرتی ہے۔ بات چیت کے اختتام پر سید محمد نے کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے آسودہ حال گھرانے میں پیدا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ہمت، جذبہ اور عزمِ مصمم ہی کامیابی کی اصل سیڑھی ہے۔ چیلنجز کا دوسرا نام ہی زندگی ہے اور جس انسان نے اپنی منزل پانے کے سفر میں چیلنجز کو آڑے آنے نہیں دیا، اسے دنیا میں ایک کامیاب اور مطمئن شخص بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔
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