پلمونری فائبروسس کو ریورس نہیں کیا جاسکتا، وادی کشمیر کے معروف ڈاکٹر نوید نظیر شاہ
پلمونری فائبروسس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں آنے والے داغ کو ایک سنگین اور اکثر چیلنج کرنے والی صحت کی حالت قرار دیا جاتا ہے۔
Published : May 15, 2026 at 6:52 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ):پھیپھڑے جسم میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے تبادلے کو آسان بناتے ہیں جبکہ ہمارے جسم کو نقصان دہ مادوں سے بھی بچاتے ہیں۔ ایسے میں اگر پھیپھڑوں میں زخم ہو تو کیا ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے زخم کو پلمونری فائبروسس کہا جاتا ہے۔ پھیپڑوں میں زخم کیوں ہوتا ہے،اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں اور فائبروسس سے کیسا بچا جاسکے۔اس حوالے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے خاص بات چیت کی وادی کشمیر کے معروف پلمنولوجسٹ ڈاکٹر نوید نظری شاہ سے۔
انہوں نے پلمونری فائبروسس کی وجہ سے پھیپھڑوں کے داغ کو ایک سنگین اور اکثر چیلنج کرنے والی صحت کی حالت قرار دیا جہاں پھیپھڑے آہستہ آہستہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔جیسے جیسے پھیپھڑوں کے ٹشو گاڑھے اور سخت ہوتے جاتے ہیں، سانس لینا مشکل ہوتا جاتا ہے، جس سے معیار زندگی میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے،" انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس داغ کی بنیادی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے۔
ڈاکٹر نوید نظیر نے کہا کہ بہت سے عوامل ہیں جو پھیپھڑوں کے داغ کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ ایسے میں دائمی سوزش کی حالتیں جیسے آٹومیمون بیماریاں جو کہ قوت مدافعت سے میل کھاتی ہیں، انفیکشن یا ٹی بی وغیرہ بھی ان وجوہات میں شامل ہیں، جس سے فائبروسس ہوتا ہے ۔جبکہ ایسے کئی مریض بھی ہوتے ہیں جنہیں بنا کسی وجہ کے پلمونری فائبروسس کی بیماری دیکھنے میں آتی ہے۔اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی، دھول، اور صنعتی کیمیکل پھیپھڑوں کے بافتوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سانس لینے پر یہ مادے دائمی سوزش اور چوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ جس سے داغ کے بافتوں کی بتدریج تشکیل ہوتی ہے۔
علامات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بیماری کی ابتدائی علامت خشک کھانسی ہوتی یے اور جیسے ہی فائبروسس بڑھ جاتا ہے تو سانس پھولنا شروع ہوجاتی ہے۔ جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ایسے میں جب متاثرہ کوئی محنت کا کام کرتا ہے تو سانس لینے میں دشواریوں کے ساتھ ساتھ وہ بے حد تھکاوٹ محوس کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ مریض کی معمول کی سرگرمیاں متاثر ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پلمونری فائبروسس ایسی بیماری ہے جو کہ مکمل ٹھیک یا ریورس نہیں کی جاسکتی ہے۔ہاں کنٹرول کر سکتے ہیں ۔بشرطیکہ مریض کی تشخیص بر وقت ہو۔انہوں نے کہا کہ ابتدائی علامات کو ملحوظ رکھر کر مختلف ادویات سے فائبروسس کو کنڑول کیا جاسکتا ہے تاکہ آگے جاکے اس بیماری کے نقصان کو مزید بڑھنے سے روکا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیماری خاص عمر یا جنس کے لوگوں کو متاثر نہیں کرتی ہے یہ کسی کو بھی ہوسکتی ہے اور کسی بھی عمر میں۔ لیکن پلمونری فائبروسس اکثر 35 سے 40 برس کی عمر کے بعد دیکھنے میں آتی ہے۔
ڈاکٹر نوید نے کہا کہ فائبروسس کے چند اقسام خواتین میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور کچھ اقسام مردوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں جبکہ ٹی بی انفیکشن کسی کو بھی ہوسکتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا بچے۔ جموں و کشمیر میں اس بیماری کی شرح پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بیماری کے تعلق سے ابھی کوئی واضح سائنسی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ التبہ اس پر تحقیق جاری ہے۔ تاہم اگر ہم کئی برسوں کا موازنہ کریں تشخیصی سہولیات میسر ہونے سے اب اس بیماری کی تشخیص جلد ہو پاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کی دیگر ریاستوں اور یوٹیز میں پھیپڑوں کی اس بیماری کے متاثرہ مریضوں دیکھنے کو ملتے ہیں ویسے ہی جموں و کشمیر میں بھی اس بیماری کے مریض دیکھے جارہے ہیں لیکن فائبروسس کے کچھ اقسام یہاں زیادہ پائے جاتے ہیں۔تاہم موسم یا ماحول سے اس بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر نوید نظیرکہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔تاہم اس بیماری کو ختم نہیں بلکہ کنٹرول کیا جاسکتاہے۔