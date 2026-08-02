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خوشحال ترال کے لیے نوجوانوں کی خاص پہل، جامع ترقی کے لیے آواز بلند کی
اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوے ان نوجوانوں نے کہا کہ ترال میں ایک پائیدار اور مستحکم لیڈر شپ کی ضرورت ہے۔
Published : August 2, 2026 at 6:45 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) جنوبی کشمیر کے ترال ترال میں پہلی مرتبہ سیاحتی مقام شکارگاہ میں نوجوانوں نے ایک منفرد پہل کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا جس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے وابسطہ ان نوجوانوں نے مشترکہ طور پر ترال علاقے میں جامع ترقی کے لیے آواز بلند کی۔ان نوجوانوں نے بتایا کہ ترال علاقے کو اب تک متواتر نظر انداز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں زمینی سطح پر ترقی نظر نہیں آرہی ہے۔ یہاں منئ سیکرٹریٹ کا خواب ہنوز شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ سب ضلع اسپتال میں بنیادی سہولیات کی کمی اور سٹاف کی قلت نے اس اسپتال کا نام ہی بدنام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں روزانہ آنے والے سینکڑوں بیماروں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ مجموعی طورپر لوگوں کو یہاں آج سیاسی طور ایک مستحکم قیادت کا فقدان زبردست پریشان کر رہا ہے ۔
اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوے ان نوجوانوں نے کہا کہ ترال میں ایک پائیدار اور مستحکم لیڈر شپ کی ضرورت ہے جو زبانی خرچ کے بجاے عملی طور پر عوامی مشکلات کو حل کرے۔ ترال سے لیکر اونتی پورہ تک آج ان لوگوں نے یکجٹ ہوکر کر ایک خوشحال ترال کو لیکر ایک نیا نعرہ دیا ہے۔