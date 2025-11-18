ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرما میں عام طور" انفلوئنزا وائرس" لوگوں کو متاثرہ کرتا ہے: ڈاکٹر نوید نظیر
موسم سرما اپنے ساتھ کئی بیماریاں بھی لاتا ہے،جس میں سردی کھانی زکام انفلوئنزا وائرس عام ہے،جبکہ انفلوئنزا تشخیص کے بعد ہی پتہ چلتا ہے
سرینگر (پرویز الدین): فلو ایک انتہائی متعدی یعنی وائرل انفیکشن ہے، جو ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے۔ وہیں کشمیر میں بھی سردیوں کے ان ایام کے دوران فلو خاص کر انفلوئنزا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوجاتا ہے۔
"سردیوں میں انفلوئنزا " کے موضوع پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین چھاتی کے ماہر ڈاکٹر اور جی ایم سی سرینگر میں شعبہ پلمنولوجی کے پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈاکٹر ڈاکٹر نوید شاہ سے خاص بات چیت کی۔
انفلوئنزا کیا ہے
انہوں نے کہا کہ سردیوں کے ان ایام کے دوران وائرل انفیکشنز میں اضافہ ہوتا ہے۔ فلو ایک پھپھڑوں کا انفیکشن ہے جو وائرس کے ذریعے ہوتا ہے۔ لوگوں کو سال میں کسی بھی وقت فلو ہو سکتا ہے لیکن یہ موسم خزاں سردیوں میں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے ۔ فلو مختلف قسم کا وائرسز ہوتا ہے لیکن سردیوں میں یہ عام طور پرانفلوئنزا وائرس سے ہوتا ہے۔ ایسے میں جب کسی کو زکام ہوتا ہے تو تشخیص کرنا پڑتا ہے کہ زکام ایلرجیک ہے یا یہ انفیکشن ہے۔کیونکہ دنوں کا علاج علحیدہ ہے۔جو کہ ماہر ڈاکٹر تشخیص یا ٹیسٹ سے کرتے ہیں۔
سردی اور انفلوئنزا میں کیا فرق ہے
ڈاکٹر نوید نظیر نے کہا کہ فلو اور عام سردی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فلو کی علامات زیادہ شدید اور اچانک ظاہر ہوتی ہیں۔ جبکہ سردی میں علامات عام طور پر ہلکی ہوتی ہیں۔ فلو میں بخار اور جسم میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا اثر پھیپھڑوں تک ہو سکتا ہے۔ جبکہ سردی صرف ناک اور گلے تک محدود ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ انفلوئنزا وائرس اس موسم سرما کے دوران لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کی علامات بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں اور بعض اوقات سنگین حالات میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلو کے نام سے مشہور، انفلوئنزا ایک وائرل سانس کی بیماری ہے جو بہت آسانی سے پھیلتی ہے۔ انفلوئنزا سردیوں کے دوران زیادہ پھیلتا ہے، لیکن یہ سال کے دوران کسی بھی وقت آپ کو متاثر کر سکتا ہے۔ فلو عام طور پر انفلوئنزا وائرس A اور B کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تاہم، ہر سال فلو وائرس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔
انفلوئنزا کی علامات
بچوں اور بڑوں میں زیادہ تر علامات ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے بہتی یا بھری ہوئی ناک، عام تھکاوٹ، سر درد، جسم میں درد اور خشک یا گلے میں خراش۔ بالغوں میں فلو کی علامات شدید ہو سکتی ہیں۔ بہت سے بالغوں میں، اچانک بخار اکثر فلو کے انفیکشن کی پہلی علامت ہوتی ہے۔
بات چیت کے دوران ڈاکٹر نوید نے کہا کہ جن لوگوں کو فلو ہوتا ہے ان کو نزلہ زکام، بخار، پٹھوں میں درد،سر درد،گلے میں خراش،کھانسی اور چھینکیں کے علامات ظاہر ہوتےہیں ۔اگر پانچ دن سے بخار کا دورانیہ زیادہ ہوجائے تو یہ بیکٹریل انفکشن کی علامت ہوسکتی ہے اس صورت میں فورا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیئے۔تاہم ہر کوئی نزلہ زکام، بخار یا کھانسی فلو نہیں ہوسکتا ہے۔
کیا فلو خطرناک ہو سکتا ہے
انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جن لوگوں کو فلو ہوگا وہ شدید بیمار نہیں ہوں گے لیکن بعض لوگوں کے لئے فلو خطرناک ہو سکتا ہے۔ جن میں بچے اور بزرگ اشخاص شامل ہیں۔اس کے علاوہ ایسے مریض جوکہ دل، پھیپھڑوں، گردے کے امراض یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں اور قوتِ مدافعت کے مسائل سے جوجھ رہے ہوں۔
انہوں نے کہا کہ سردیوں کے ایام دوران لوگ گھر کے اندر یا بند جگہوں پر رہنے کا رجحان رکھتے ہیں جس سے وائرس کا ایک فرد سے دوسرے میں منتقل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ سرد، خشک ہوا ہماری مزاحمتی قوت کو کمزور کرتی ہے۔جس وجہ سے فلو موسم سے سردیوں میں پھیلنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔
ڈاکٹر نوید نظیر شاہ نے کہا موسم سرما میں موقف ماحول ملنے کی وجہ سے یہ بیکٹریا زیادہ پنپتے ہیں۔سرد موسم وائرسوں،خاص طور پر انفلوئنزا وائرس کو زندہ رہنے اور ہوا میں زیادہ دیر تک رہنے دیتا ہے، جس سے منتقلی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ۔وہیں سردیوں کے دوران لوگ گھر کے اندر زیادہ وقت گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے بند جگہوں پر لوگوں کے درمیان قریبی رابطہ اور وائرس کا آسانی سے پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اس کے عللاوہ حرارتی نظام کی وجہ سے سردیوں میں ہوا زیادہ خشک ہوتی ہے جو ناک کے راستے خشک کر سکتی ہے اور افراد کو وائرس کا زیادہ شکار بنا سکتی ہے۔
فلو کیسے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے
فلو وائرس بنیادی طور پر سانس کی بوندوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔اس کا ٹرانسمیشن کئی طرح ہوتا ہے۔ہوا سے چلنے والی بوندیں جب کوئی متاثرہ شخص کھانستا ہے، چھینکتا ہے یا بات کرتا ہے تو فلو وائرس پر مشتمل چھوٹی چھوٹی بوندیں ہوا میں خارج ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان بوندوں کو سانس کے ذریعہ لیتے ہیں تو آپ انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، بوندیں 6 فٹ تک سفر کر سکتی ہیں جس سے متاثرہ افراد کے ساتھ قریبی رابطہ ایک اہم خطرہ ہے۔
وہیں فلو وائرس براہ راست رابطے سے بھی پھیل سکتا ہے۔مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جسے فلو ہے اور پھر اپنے چہرے یا ناک کو چھوتے ہیں، تو آپ وائرس کو اپنے نظام تنفس میں منتقل کر سکتے ہیں۔
ویکسین کے اثرات
ویکسن پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلو کا ویکسن ایسا بھی نہیں جو کہ کسی کو صد فیصد فلو سے محفوظ رکھ پائے یہ ویکسین صرف انفلوئنزا وائرس سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے نہ کہ باقی وائرسز ہمیں بچا سکتا ہے کیونکہ انفلوئنزا کے بغیر کئی ایسے وائرسز ہیں۔
احتیاطی تدابیر
احتیاطی تدابیر پر ڈاکٹر نوید نظیر نے کہا کہ عام انسان سردی میں اپنی غذا پر بھر پور توجہ دینی چاہیے ۔مقوی غذا اور پانی کا خاص کر رکھا جانا چائیے تاکہ قوت مدافعت بہتر رہے۔دوسری جانب اگر کوئی گھر میں کسی فرد کو نزلہ زکام کی کسی بھی طرح کی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس سے چند دنوں تک علحیدہ رہنا چائیے تاکہ دیگر افراد محفوظ رہ سکے خاص کر گھر میں موجود بچے اور بزرگ۔ اس کے علاوہ کمروں میں ہوا آنے جانے یعنی بہتر وینٹیلیشن کا خیال رکھا جانا چائیے اور باہر جاتے وقت سردی سے بچنے کےلئے مناسب کپڑوں کا استعمال کیا جانا چائیے اور خاص کر صبح اور شام کے اوقات میں ناک اور منہ کو ڈھانپ کر چلنا چائیے۔ علاج سے متعلق انہوں نے کہا کہ انفلوئنزا کا بہتر علاج میسر ہے اینٹی وائرل ادویات سے یہ فلو بہتر طور پر ٹھیک کیا جاسکتا ہے ۔Conclusion:ای ٹی وی بھارت کے لیے سرینگر سے پرویز الدین