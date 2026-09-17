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اننت ناگ میں ٹریفک جامنگ کے خاتمے کے لیے خصوصی ڈرائیو، غیر قانونی پارکنگ اور بغیر ہیلمٹ ڈرائیونگ پر کارروائی
اننت ناگ کے مختلف اہم مقامات اور مصروف سڑکوں پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔
Published : September 17, 2026 at 5:34 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ، غیر قانونی پارکنگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف محکمہ ٹریفک کی جانب سے ایک خصوصی ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا۔ اس خصوصی مہم کا مقصد قصبے میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا، سڑکوں پر غیر قانونی پارکنگ کے باعث پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو کم کرنا اور خاص طور پر نوجوانوں میں ٹریفک قوانین کی پابندی اور سڑکوں پر حفاظت کے حوالے سے شعور پیدا کرنا تھا۔
خصوصی ڈرائیو کی قیادت ڈی ایس پی ٹریفک طارق احمد اور متعلقہ ٹریفک پولیس افسران نے کی۔ اس دوران اننت ناگ قصبے کے مختلف اہم مقامات اور مصروف سڑکوں پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔
کارروائی کے دوران سڑکوں کے کنارے اور ممنوعہ مقامات پر غیر قانونی طور پر پارک کی گئی متعدد گاڑیوں کے چالان کیے گئے، جبکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے موٹر سائیکل اور اسکوٹی سواروں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ خاص طور پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل یا اسکوٹی چلانے والوں کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی ہدایت دی گئی۔
ٹریفک حکام نے واضح کیا کہ غیر قانونی پارکنگ نہ صرف سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر کرتی ہے بلکہ مصروف علاقوں میں ٹریفک جام کا ایک اہم سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے ڈرائیوروں سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی گاڑیاں صرف مقررہ پارکنگ مقامات پر کھڑی کریں اور سڑکوں یا ایسے مقامات پر پارکنگ سے گریز کریں جہاں سے عام ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر ہوتی ہو۔
اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک طارق احمد نے کہا کہ اننت ناگ قصبے میں ٹریفک جامنگ کو کم کرنے اور سڑک استعمال کرنے والوں، بالخصوص نوجوانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد صرف محکمہ ٹریفک کی ذمہ داری نہیں بلکہ ڈرائیوروں، مسافروں اور عام شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔
انہوں نے والدین سے خصوصی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں اور بغیر ہیلمٹ اسکوٹی یا موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ کم عمر یا بغیر لائسنس بچوں کو گاڑی یا اسکوٹی فراہم کرنے سے گریز کریں، کیونکہ سڑکوں پر معمولی سی لاپروائی بھی سنگین حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔
ڈی ایس پی ٹریفک نے مزید کہا کہ اگر کسی مجبوری کے تحت والدین کو اپنے بچوں کو اسکوٹی یا موٹر سائیکل فراہم کرنا بھی پڑے تو یہ یقینی بنایا جائے کہ متعلقہ بچے کے پاس مکمل اور باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہو اور وہ ٹریفک قوانین سے پوری طرح واقف ہو۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو ہیلمٹ کے استعمال، رفتار پر قابو رکھنے اور سڑک کے دیگر حفاظتی اصولوں کی پابندی کے حوالے سے مسلسل رہنمائی فراہم کریں۔
ٹریفک پولیس حکام نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا، جبکہ قصبے میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے، غیر قانونی پارکنگ پر قابو پانے اور حادثات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں نگرانی اور خصوصی ڈرائیوز کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
محکمہ ٹریفک نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ شہری ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، مقررہ مقامات پر ہی گاڑیاں پارک کریں، دو پہیہ گاڑی چلاتے وقت معیاری ہیلمٹ کا استعمال کریں اور ڈرائیونگ کے دوران اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں۔