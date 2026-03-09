ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ اسٹیڈیم میں عالمی یومِ خواتین کے موقعے پر نمائشی کرکٹ میچ کا انعقاد
نمائشی میچ نور الیون اور اننت ناگ ریبلز کے درمیان کھیلا گیا جس میں دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔
Published : March 9, 2026 at 6:58 AM IST
پلوامہ (عادل مشتاق شاہ): آٹھ مارچ کو عالمی یومِ خواتین کے موقع پر پلوامہ اسٹیڈیم (جی ڈی سی بوائز) پلوامہ میں خواتین کے اعزاز میں ایک خصوصی نمائشی کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ایونٹ 55 آر آر (گرینیڈیئرز) کی جانب سے عالمی یومِ خواتین کی تقریبات کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، جس کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا، کھیلوں کے جذبے کو فروغ دینا اور کمیونٹی کی شرکت کو مضبوط بنانا تھا۔
نمائشی میچ نور الیون اور اننت ناگ ریبلز کے درمیان کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، جسے تماشاٸیوں کی بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ دیکھا اور سراہا۔ اس میچ کے ذریعے کھیلوں کے میدان میں خواتین کی حوصلہ افزائی اور مختلف شعبوں میں ان کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کا پیغام دیا گیا۔
تقریب میں کئی اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی جن میں کمانڈر 12 سیکٹر بریگیڈیئر ودور شرما، ایس ایس پی پلوامہ تنوشری، کمانڈنگ آفیسر 55 آر آر کرنل کوندَر سنگھ اور کمانڈنگ آفیسر 182 بٹالین سی آر پی ایف انیل کمار کے علاوہ دیگر سول اور سکیورٹی افسران بھی شامل تھے۔
مہمانوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں خواتین کو بااختیار بنانے، ان میں اعتماد پیدا کرنے اور معاشرے میں باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی جہاں کھلاڑیوں اور تماشائیوں نے کھیل، اتحاد اور جوش و خروش کے ساتھ عالمی یومِ خواتین کا جشن منایا۔
