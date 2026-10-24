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خصوصی عدالت نے یاسین ملک کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں مقدمہ چلانے کا حکم دے دیا
الزام ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے 8,94,87,639 روپے کی رقم حاصل کی گئی، جو بعد ازاں ملزمان کو موصول ہوئی۔
By ANI
Published : October 24, 2026 at 11:53 AM IST
نئی دہلی: نئی دہلی میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی ایک خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں یاسین ملک اور چھ دیگر افراد کے خلاف مقدمہ شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مقدمہ 'حوالہ' (رقم کی غیر رسمی منتقلی) کے ذریعہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے کے الزامات سے متعلق ہے۔
الزام ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے آٹھ کروڑ 94 لاکھ 87 ہزار 639 روپے کی رقم حاصل کی گئی، جو بعد ازاں ملزمان کو موصول ہوئی۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جانب سے شروع کیا گیا یہ مقدمہ، نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی کی جانب سے 2017 میں درج کیے گئے ایک کیس پر مبنی ہے۔ اس میں انڈین پینل کوڈ (آئی پی سی) کی دفعات 120 بی، 121 اور 121 اے، نیز 'ان لا فل ایکٹیویٹیز (پریوینشن) ایکٹ' (یو اے پی اے) کی دفعات 13، 16، 17، 18، 20، 38، 39 اور 40 کا اطلاق کیا گیا ہے۔
جمعہ کے روز، بند کمرہ عدالت میں سماعت کرتے ہوئے این آئی اے کی خصوصی عدالت کے جج پرشانت شرما نے ملزمان کے خلاف مقدمہ چلانے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ استغاثہ کے شواہد ریکارڈ کرنے کا عمل 19 نومبر سے شروع کیا جائے۔
یاسین ملک نے تہاڑ جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں حاضری دی اور الزامات کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقدمے کا سامنا کریں گے۔
ستمبر میں، این آئی اے کی خصوصی عدالت نے ہدایت کی تھی کہ 'پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ' (پی ایم ایل اے) کے تحت یاسین ملک اور چھ دیگر افراد پر فرد جرم عائد کی جائے۔
دیگر ملزمان میں ظہور احمد شاہ وٹالی، عبدالرشید شیخ، شبیر احمد شاہ، نول کشور کپور، ٹریسن فارمز اینڈ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ، اور مسرت عالم بھٹ شامل ہیں۔ الزام ہے کہ یہ ملزمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور مختلف دہشت گرد تنظیموں سے 'حوالہ' اور دیگر ذرائع سے فنڈز حاصل کرنے میں ملوث تھے۔ ان فنڈز کا مقصد اپنے نظریے اور علیحدگی پسند ایجنڈے کی تشہیر کرنا، نیز ملک کے قوانین کے خلاف تخریبی سرگرمیاں انجام دینا تھا۔
9 ستمبر کو، خصوصی جج نے حکم دیا تھا کہ، "میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بظاہر ریکارڈ پر اتنا مواد موجود ہے جس سے ساتوں ملزمان ظہور احمد شاہ وٹالی، نول کشور کپور، میسرز ٹریسن فارمز اینڈ کنسٹرکشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، مسرت عالم اور عبدالرشید شیخ کے خلاف ایک مضبوط شبہ قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا، ان ملزمان پر ’پی ایم ایل اے‘ کی دفعہ تین کے تحت جرم عائد کیا جانا چاہیے، جس کی سزا ’پی ایم ایل اے‘ کی دفعہ چار کے تحت مقرر ہے۔"
ملزم عبدالرشید شیخ کی جانب سے ایڈووکیٹ جوہی بھارگو، شبیر احمد شاہ کی جانب سے ذہبی تہامی، اور یاسین ملک کی جانب سے نشانت سنگھ بطور ’ایمیکس کیوری‘ ( عدالت کے معاون/دوست) پیش ہوئے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ ’شیڈولڈ جرائم‘ کے نتیجے میں آٹھ کروڑ 94 لاکھ 87 ہزار 639 روپے کی ’جرم سے حاصل شدہ رقم‘ وجود میں آئی۔ ملزمان نے مختلف طریقوں اور ذرائع سے ان رقوم کو حاصل کیا، منتقل کیا، چھپایا، اپنے قبضے میں رکھا اور/یا استعمال کیا۔
یہ بھی الزام ہے کہ یہ رقوم ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے منتقل کی گئیں جس میں نقد رقم پہنچانے والے افراد شامل تھے۔ یہ افراد نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن سے رقم وصول کرتے تھے اور اسے حریت قیادت (جس میں یاسین ملک بھی شامل ہیں) تک پہنچاتے تھے۔ ان رقوم کا مقصد تخریبی سرگرمیوں کو انجام دینا اور جموں و کشمیر ریاست کو ہندوستان سے الگ کرنا تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ’جرم سے حاصل شدہ رقم‘ کا سراغ لگانے کے لیے 14 جون 2017 کو ایک ’انفورسمنٹ کمپلینٹ‘ دائر کی۔
ای ڈی کا الزام ہے کہ ملزم یاسین ملک ’جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ‘ (جے کے ایل ایف) کے سربراہ تھے۔ ای ڈی کے مطابق جے کے ایل ایف 1990 کی دہائی سے جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے۔ غلام محمد بھٹ کی رہائش گاہ سے برآمد ہونے والی دستاویزات سے انکشاف ہوا کہ مالی سال 2015-2016 کے دوران، ملزمان، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ اور مسرت عالم نے ایک اور ملزم، ظہور احمد شاہ وٹالی کے ذریعے غیر ملکی فنڈز حاصل کیے۔ غلام محمد بھٹ، ظہور احمد شاہ وٹالی کے ہاں کیشیئر اور اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔
اس کے علاوہ، یہ الزام ہے کہ یاسین ملک کے زیرِ استعمال اکاؤنٹ سے بھیجی اور موصول کی گئی ای میلز سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جموں و کشمیر میں 'آزادی کی لڑائی' کی آڑ میں دہشت گردانہ، علیحدگی پسندانہ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی خاطر ایک وسیع عالمی ڈھانچہ اور نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان فنڈز کا استعمال نہ صرف ان کی تنظیم، جے کے ایل ایف کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا، بلکہ جموں و کشمیر میں علیحدگی پسندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے اور تشدد بھڑکانے کے لیے بھی کیا گیا۔
عدالت نے نشاندہی کی کہ نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی نے اپنی دوسری ضمنی فردِ جرم میں انکشاف کیا ہے کہ یاسین ملک کو سعودی عرب سے پندرہ لاکھ 75 ہزار 595 روپے موصول ہوئے تھے۔ اس طرح، یاسین ملک کو غیر ملکی فنڈنگ کی مد میں مجموعی طور پر 30 لاکھ 75 ہزار 595 روپے حاصل ہوئے جو کہ جرم سے حاصل ہونے والی رقم تھی، جسے بعد ازاں انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے ٹھکانے لگایا۔
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