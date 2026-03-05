ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یوم خواتین پر ساہتہ اکیڈامی ایواڈ یافتہ نوجوان افسانہ نگار دیبا نظیر سے خاص گفتگو
یوم عالمی خواتین کے موقع پر معروف افسانہ نگار دیبا نظیر نے کہاکہ بچپن سے ہی گھر میں کتابیں پڑھنے اور لکھنے کا ماحول ملا۔
Published : March 5, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 8:42 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ) وادی کشمیر میں ایسے قلمکار ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی تخلیقیات سے انگینت نقوش چھوڑے ہیں بلکہ ادب کے میدان میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے ۔انہی میں ہیں دیبا نظیر ،دیبا کشمیر کی پہلی خاتون نوجوان افسانہ نگار ہیں جنہیں ساہتہ اکیڈامی یووا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، پرزیڈنٹس ایوارڈ بھی ان کے نام ہے اس کے علاوہ اس افسانہ نگار نے اپنی کہانیوں سے کئی دیگر ایوارڈ بھی اپنے نام کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔
خواتین کے عالمی دن کے موقعے پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ بچپن سے ہی گھر میں کتابیں پڑھنے اور لکھنے میں کا ماحول ملا اور اسی ماحول نے مجھے لکھنا کی طرف مائل کیا۔ جس کے چلتے پھر آہستہ آہستہ اپنے آس پاس کے ماحول، ابھرتے خیالات اور اردگرد کے حالات واقعات کو افسانوں کی صورت میں تحریر کرنا شروع کیا اور باضابطہ طور 2005 سے میری پہلی تحریر سامنے آئی۔
شہر سرینگر کے صفاکدل علاقے کی رہنے والی دیبا نظیر نے ماسٹرز تین مضامین میں کیا ہے ۔جن میں ایجوکیشن ،اردو اورکشمیری بھی شامل ہیں ۔انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہانیاں سننے یا پڑھنے کا شوق گھر سے ہی شروع ہوا تھا البتہ میں کالج کے دنوں سے ہی کشمیری شاعرہ پروفیسر نسیم شفائی سے بے حد متاثر تھی ۔جس سے مجھے کشمیری میں ماسٹر کرنے اور پھر اسی میں لکھنے کی تحریک ملی۔
انہوں نے کہا کہ بچپن سے ہی کہانیوں کی طرف جکاو ہونے سے میں افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئی اور یہ صیحیح بات ہے کہ بیشتر کشمیری خواتین افسانہ نگار اردو میں لکھتی ہیں۔ لیکن میں اپنی مادری زبان میں موثر طور اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور میں کہانی لکھتے وقت آسان الفاظوں کو استعمال میں لانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آسانی سے عام لوگوں کو بات پہنچ سکے۔
اپنی پہلی کتاب "زریں زخم" پر بات کرتے ہوئے دیبا نظیر نے کہا کہ یقین نہیں تھا کہ پہلی کہانیوں کی کتاب پر ساہتہ اکیڈامی یووا ایواڈ سے نوازا جائے گا ۔انہوں نے کہا کتاب میں الگ الگ کہانیاں ہیں خاص کر میں نے ان کہانیوں کو جگہ دی ہیں جو کہ خواتین کے اردگرد گھومتی ہیں ۔ایسے میں یہ امید بھی نہیں تھی کہ کہانیوں کو اتنا سراہا جائے گا ۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر زبان کا دائرے جموں وکشمیر تک محدود ہے لیکن میں نے اپنی کہانیاں کشمیری زبان میں ملک کی دیگر حصوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ۔دینا کہتی ہیں کہ سبھی کہانیاں میرے دل قریب ہیں۔تاہم کئی کہانیوں کو لکھنے میں کافی وقت لگا اور کچھ کو لکھنے سے خود کو بھی کافی درد محسوس ہوا۔ انہوں نے کئی کتابوں کا کشمیری ترجمہ بھی کیا ہے جس میں گمنام شاعرہ قلیات روپہ بھوانی بھی شامل ہیں ۔ کشمیر کی اس گمنام شاعرہ کا کوئی خاص مواد دستیاب نہیں تھا جس پر میں نے تحقیق کی اور اس کا مواد جمع کرنے میں کافی حد تک میں کامیاب بھی ہوئی۔
یہ بھی پڑھیں: خامنہ ای کے قتل کے بعد آج تیسرے دن بھی کشمیر میں پابندیاں جاری
8 مارچ دن خواتین کی جدوجہد، اور کامیابیوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ صنفی مساوات کے فروغ، خواتین کے حقوق کی حفاظت اور انہیں مزید بااختیار بنانے کے عزم کو دہرانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو کر اپنی پہچان بنا رہی ہیں اور خواتین کی مردوں کے ساتھ برابری کی حیثیت کے لیے جدوجہد کی ایک طویل تاریخ ہے۔