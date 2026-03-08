ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یوم خواتین کے موقع پر ڈاکٹر حنانہ برجیس سے خاص بات چیت، خواتین کی سماجی اور معاشی صورت حال پر تاثرات
حنانہ برجیس نہ صرف افسانہ بلکہ یہ غزلیں بھی تحریر کرتی ہیں۔ ان کی تخلیقات کے مہور میں انسان، نسانی رشتے اور کائنات ہوتا ہے۔
سرینگر (پرویز الدین ): ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن خواتین کی جدوجہد اور کامیابیوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ صنفی مساوات کے فروغ، خواتین کے حقوق کی حفاظت اور انہیں مزید بااختیار بنانے کے عزم کو دہرانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو کر اپنی پہچان بنا رہی ہیں اور خواتین کی مردوں کے ساتھ برابری کی حیثیت کے لیے جدوجہد کی ایک طویل تاریخ ہے۔
وادی کشمیر میں ایسے قلمکار ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقیات سے انگینت نقوش چھوڑے ہیں۔ ان میں اکثر نے ادب کو پیشے کے طور پر اپنایا جبکہ کئی ایسے بھی قلمکار ہیں جن کا پیشہ اصل میں کچھ اور ہیں لیکن وہ شعر و شاعری اور لکھنے کو بطور جنون پالے ہوئے ہیں ان کا شمار ادیبوں میں ہوتا ہے۔
خواتین کے عالمی دن کے موقعے پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ بچپن سے ہی گھر میں کتابیں پڑھنے اور لکھنے میں کا ماحول دیکھا اور اسی ماحول نے مجھے لکھنے کی طرف مائل کیا۔ جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ اپنے آس پاس کے ماحول، ابھرتے خیالات اور اردگرد کے حالات واقعات کو افسانے کی صورت میں تحریر کرنا شروع کیا جو کہ اب تک جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر میں ڈاکٹری پیشے سے وابستہ نہیں ہوتی تو میں اتنا اثر انداز اور گہرائی سے نہیں لکھ پاتی کیونکہ ایک ڈاکٹر انسانی تکلیف کو بڑی نزدیکی سے دیکھتا ہے جو کہ عام انسان نہیں دیکھ پاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جو ایک رات میں دیکھ لیتا ہے۔ شاید وہ تکلیف ایک عام انسان زندگی بھر دیکھ نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک ایسے واقع کا تذکرہ کیا جس نے حننا برجیس کو لکھنے پر مجبور کیا اور" تھیرڈ ڈاٹر" کے عنوان سے ایک کہانی منظر عام پر لائی۔ انہوں نے کہا میری زندگی کا یہ ایک ایسا واقع تھا جس نے مجھے جنجھوڑ کے رکھ دیا اور کافی کچھ سوچنے پر مجبور بھی کیا اس 21 ویں صدی میں بھی۔
اب تک اپنی تحریر کی گئی کہانیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے حنانہ برجیس نے کہا کہ سبھی کہانیاں میرے دل قریب ہیں۔ تاہم کئی ایسی کہانیوں کو لکھنے میں کافی وقت لگا اور کچھ کہانوں کو لکھنے کے دوران کافی تکالیف سے بھی گزرنا پڑا۔ اگر اب بھی معاشرے میں لڑکیوں کے جنم کو مایوس نہ سمجھا جاتا ہے توملک میں پی این ڈی ٹی ایکٹ ہوتا ہی نہیں۔
ڈاکٹر حنانہ برجیس نےکہا کہ اس جدید دور میں اب بھی لڑکی کا جنم ایسا نہیں سمجھا جاتا ہے جو کہ ہم توقع رکھتے ہیں۔ ہر ایک زندگی کے شعبہ میں بہترین کارکردگی دکھانے اور کامیابی حاصل کرنے کے باوجود بھی خواتین کو اپنا مقام مل نہیں پارہا ہے۔ عورت اپنے اُس رتبے اور مقام کے لیے مسلسل جہددجو کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم آج خواتین کا عالمی دن منا رہے ہیں لیکن دنیا ابھی بھی عورت کو اپنے حقوق دلوانے میں ناکام ہے۔ اب بھی عورتیں معاشرے میں اپنے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مرد حضرات خواتین سے متعلق اسلامی نظریہ، تعلیمات اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی ذمہ داریاں سمجھیں تو عورتوں کی زندگی خودبخود آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام اور رتبہ عطا کیا ہے وہ ہمیں نہیں مل پارہا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قلم اور ڈاکٹر پیشہ دونوں نے مجھے پہچان دلوائی تاہم شاعری بے ساختہ ہوجاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہ حساس ہونا جتنا شاعری کے لیے ضروری ہے اتنا ہی ڈاکٹری پیشے کے لئے بھی۔ جب تک آپ حساس نہیں ہوں گے آپ بہتر ڈاکٹر یا موثر قلمکار نہیں بند سکتے ہیں۔
ڈاکٹر حنانہ برجیس کی اب تک چار کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ چار کتابیں انگریزی زبان میں ہیں۔ اردو کے بجائے انگریزی میں فکشن لکھنے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شاعری میری روح کی زبان ہے لیکن افسانہ اردو کے بجائے انگریزی میں تحریر کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ ہاں انگریزی لیٹریچر زیادہ پڑھنے کی وجہ سے انگریزی زبان میں ہی لکھنے کی طرف ہی زیادہ جھکاؤ ہے اور شاعری میں اردو میں کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو تھا کہ اردو شاعری میں میری اثر ہے اس لئے اردو میں ہی غزلیں وغیرہ لکھتی ہوں۔ اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں لکھنے کے لیے وقت نکالنے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ہر ایک چیز کے لیے وقت نکال سکتے ہیں جو آپ کرنا چائیے ہیں۔ ان کے نزدیک وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی صلاحیت ہونی چائیے۔