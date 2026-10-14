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چائلڈ لیبر کی روک تھام کے لیے کشتواڑ میں ہوگی خصوصی مہم شروع
کمزور اور پسماندہ کنبوں کے بچوں کی شناخت اور تصدیق کے لیے کشتواڑ ضلع میں خصوصی ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 14, 2026 at 2:09 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): ضلع کشتواڑ میں غریب اور پسماندہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ان بچوں کی شناخت اور تصدیق کے لیے ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی جو نجی رہائشی مکانات میں مقیم ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ سماجی بہبود کے تحت مشن وتسالیہ، کشتواڑ کے دفتر کی جانب سے عوامی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق محکمہ تعلیم، محکمہ لیبر اور بچوں کے تحفظ سے متعلق حکام پر مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کا بنیادی مقصد کمزور اور پسماندہ خاندانوں کے بچوں کی تعلیم، عزت و وقار، حفاظت اور مجموعی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔
کمیٹی کشتواڑ قصبے میں شناخت اور تصدیق کی مہم چلائے گی، جس دوران نجی گھروں میں رہنے والے غریب اور پسماندہ خاندانوں کے بچوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکام اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آیا ان بچوں کو مناسب تعلیم، صحت کی سہولیات، خوراک اور رہائشی سہولیات میسر ہیں؟ اور ان کی مجموعی دیکھ بھال ٹھیک طریقے سے کی جا رہی ہے یا نہیں۔
مہم کے تحت بچوں کے اسکولوں میں داخلے اور باقاعدگی سے کلاسوں میں حاضری کی بھی جانچ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ چائلڈ لیبر کی روک تھام کے لیے خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ قانونی طور پر مقررہ عمر سے کم کسی بچے کو مزدوری یا کسی بھی قسم کے خطرناک کام میں نہ لگایا جائے۔ پبلک نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر حکام بچوں کے والدین یا سرپرستوں سے بھی بات چیت کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بچوں کو تعلیم اور دیکھ بھال کے لیے ان کی رضامندی سے متعلقہ افراد کے سپرد کیا گیا ہے اور ان کے اعتماد کا کوئی غلط استعمال نہیں ہو رہا۔
ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں نے ان تمام شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں پسماندہ خاندانوں کے بچوں کو رہائش فراہم کر رکھی ہے، تاکہ تصدیق کا عمل مؤثر اور شفاف انداز میں مکمل کیا جا سکے۔ نوٹس میں مزید بتایا گیا ہے کہ "اگر بچوں کے تحفظ، چائلڈ لیبر یا دیگر متعلقہ قانونی دفعات کی خلاف ورزی سامنے آئی تو قانون کے مطابق مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔"
عوام سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ "اگر کسی شہری کے علم میں ایسا کوئی معاملہ ہو جس میں کسی بچے کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہو، یا اس کا استحصال کیا جا رہا ہو یا اسے غیر قانونی طور پر مزدوری میں لگایا گیا ہو، تو وہ فوری طور پر ضلع چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کشتواڑ کے دفتر کو اطلاع دے، تاکہ قانون کے مطابق ضروری مداخلت کی جا سکے۔" یہ عوامی نوٹس ضلع چائلڈ پروٹیکشن آفیسر، کشتواڑ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔
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