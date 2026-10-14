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ترال میں ٹریفک نظام کو پٹری پر،لانے کے لیے خصوصی مہم کا آغاز
مہم کا مقصد سڑکوں پر حفاظت کو یقینی بنانا، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو فروغ دینا اور ٹریفک نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے۔
Published : October 14, 2026 at 8:46 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) دیہی علاقوں میں نظام ٹریفک کو پٹری پر لانے کے لیے ترال میں پولیس کی جانب سے باضابطہ ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کی سماجی حلقوں کی جانب سے سراہنا کی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے شام کے اوقات میں بھی چیکنگ جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مہم شروع کی ہے، جس کے دوران بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے، سیٹ بیلٹ استعمال نہ کرنے، ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے اور غیر قانونی یا بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔
اس مہم کا مقصد سڑکوں پر حفاظت کو یقینی بنانا، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو فروغ دینا اور ترال کی سڑکوں پر ٹریفک نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے۔
پولیس کی جانب سے جاری اس کارروائی کے دوران مختلف ٹریفک خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کے خلاف اقدامات کیے گئے۔ مقامی لوگوں نے پولیس کی اس کارروائی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ مسافروں اور پیدل چلنے والوں کی حفاظت کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد ضروری ہے۔مقامی لوگوں نے پولیس کی اس کاروائی کو دیر آید درست آید قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اس مہم کو گاؤں سطح تک وسعت دی جائے گی۔
تاہم، مقامی لوگوں نے پولیس سے اپیل کی کہ ٹریفک چیکنگ کا سلسلہ شام کے اوقات میں بھی جاری رکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر دن کے مخصوص اوقات کے بجائے پورے دن نظر رکھی جانی چاہیے۔
مقامی باشندوں نے امید ظاہر کی کہ ٹریفک قوانین پر مسلسل عمل درآمد سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے ڈرائیور قوانین کی پابندی کریں گے، سڑک حادثات کے خطرات کم ہوں گے اور ترال میں ٹریفک نظام بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مختلف مقامات پر دن اور شام کے اوقات میں باقاعدگی سے ٹریفک چیکنگ کی جائے تاکہ ٹریفک قوانین پر یکساں طور پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔