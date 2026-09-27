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گلندر پانپور میں بی جے پی کا خصوصی پروگرام، من کی بات کا 138واں ایپی سوڈ اجتماعی طور پر سنا گیا
پروگرام میں علاقے کے بڑی تعداد میں بی جے پی کارکنان، رہنماؤں اور معزز شہریوں نے شرکت کی اور وزیراعظم کا خطاب توجہ سے سنا۔
Published : September 27, 2026 at 1:33 PM IST
پلوامہ : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جانب سے آج گلندر پانپور میں ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ ریڈیو پروگرام ’من کی بات‘ کے 138ویں ایپی سوڈ کو اجتماعی طور پر سنا گیا۔ پروگرام کی صدارت بی جے پی کے لیڈر آف اپوزیشن (ایل او پی) سنیل شرما نے کی۔ اس موقع پر بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد انور خان، جے اینڈ کے بی جے پی کے سوشل میڈیا کے کو کنوینر سجاد رائنا، سینئر پارٹی رہنما انجینئر اعجاز حسین اور بی جے پی ضلع پلوامہ کسان مورچہ کے صدر لطیف بٹ سمیت دیگر پارٹی رہنما اور کارکنان موجود تھے۔
پروگرام میں علاقے کے بڑی تعداد میں بی جے پی کارکنان، رہنماؤں اور معزز شہریوں نے شرکت کی اور وزیر اعظم کا خطاب توجہ سے سنا۔ ’من کی بات‘ کے دوران مختلف سماجی، ثقافتی اور قومی اہمیت کے ترقیاتی امور پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر سنیل شرما نے کہا کہ **’من کی بات‘ شہریوں کو ملک کی ترقی کے ساتھ جوڑنے اور سماجی ترقی و قومی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دینے کا ایک مؤثر پلیٹ فارم بن چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے عوامی شراکت، جدت طرازی، ماحولیاتی تحفظ اور زمینی سطح پر جاری اقدامات پر خصوصی زور دیا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کو ملک کی تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کی حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ شرکاء نے وزیر اعظم کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والی متاثر کن کہانیوں، کامیابیوں اور زمینی سطح پر عوام کی خدمات کو اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا۔
دریں اثنا، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سنیل شرما نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اس حالیہ بیان پر ردعمل ظاہر کیا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ بی جے پی کے ارکانِ اسمبلی جموں و کشمیر میں ریاستی حیثیت کی بحالی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ سنیل شرما نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت خود ریاستی حیثیت کی بحالی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مناسب وقت پر جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کی جائے گی اور بی جے پی ہمیشہ سے ریاستی حیثیت کی بحالی کے حق میں رہی ہے۔
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سنیل شرما نے مزید بتایا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات میں جموں و کشمیر کی سیاسی صورتحال کے علاوہ عوام سے متعلق مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران عوامی شکایات اور درپیش مسائل پر بات چیت ہوئی اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔