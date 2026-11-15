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پلوامہ میں اسکول بس ڈرائیوروں کے لیے خصوصی آگاہی پروگرام
پلوامہ میں اسکول بس ڈرائیوروں کے لیے خصوصی آگاہی پروگرام
Published : November 15, 2026 at 1:23 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): پلوامہ میں اسکول بس ڈرائیوروں کے لیے خصوصی آگاہی پروگرام، گاڑیوں کی فٹنس اور دستاویزات کی جانچ کا فیصلہBody:جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پیش آئے حالیہ سڑک حادثے کے بعد ضلعی انتظامیہ نے اسکول بسوں کی حفاظت اور ٹرانسپورٹ قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔
اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ کی ہدایت پر اتوار کے روز ٹاؤن ہال پلوامہ میں اسکول بس ڈرائیوروں کے لیے ایک خصوصی آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ ڈرائیوروں اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے موٹر ٹرانسپورٹ افسران (MTOs) نے شرکت کی۔
پروگرام کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام نے ڈرائیوروں کو اسکول بسوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ رہنما اصولوں اور متعلقہ ٹرانسپورٹ قوانین کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی۔ اس موقع پر گاڑیوں کی فٹنس، ضروری اجازت ناموں، انشورنس، اسپیڈ گورنر، وہیکل لوکیشن ٹریکنگ ڈیوائس (VLTD) اور دیگر لازمی حفاظتی انتظامات پر خصوصی زور دیا گیا۔
حکام نے واضح کیا کہ اسکول بسوں کے محفوظ آپریشن کے لیے ڈرائیوروں کا تجربہ اور گاڑیوں کی مکمل فٹنس بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسکول انتظامیہ کو ہدایت دی گئی کہ ڈرائیوروں کی تعیناتی کے وقت ان کے تجربے کو مدنظر رکھا جائے اور کم از کم پانچ سالہ ڈرائیونگ تجربے کو یقینی بنایا جائے۔
اس موقع پر ڈرائیوروں نے بھی اپنے مسائل اور شکایات حکام کے سامنے رکھیں۔ بعض ڈرائیوروں نے الزام عائد کیا کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے انہیں گاڑیوں سے متعلق ضروری سہولیات اور دستاویزات فراہم نہیں کی جاتیں۔
حکام نے ڈرائیوروں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی ایسی اسکول بس کو سڑک پر نہ چلائیں جو غیر موزوں ہو یا جس کے فٹنس سرٹیفکیٹ، پرمٹ، انشورنس اور دیگر لازمی کاغذات مکمل نہ ہوں۔
انتظامیہ نے اعلان کیا کہ سرمائی تعطیلات سے قبل ضلع پلوامہ کے تمام ایسے اسکولوں کا دورہ کیا جائے گا جہاں ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب ہے۔ اس دوران اسکول بسوں کی فزیکل انسپیکشن، دستاویزات کی جانچ اور حفاظتی انتظامات کا باقاعدہ آڈٹ کیا جائے گا۔ اسکول انتظامیہ، ڈرائیوروں اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کے درمیان مشترکہ اجلاس بھی منعقد ہوں گے تاکہ مسائل کا موقع پر ازالہ کیا جا سکے۔
محکمہ ٹرانسپورٹ کے انسپکٹر پلوامہ راہل احمد نے اس موقع پر اسکول بسوں کے محفوظ آپریشن اور ٹرانسپورٹ قوانین کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا۔
انتظامیہ کے مطابق اس مہم کا بنیادی مقصد اسکول جانے والے بچوں کی جان و سلامتی کو یقینی بنانا اور کسی بھی ممکنہ حادثے کی روک تھام کے لیے ضلع کے اسکولی ٹرانسپورٹ نظام کو مزید محفوظ اور مؤثر بنانا ہے۔