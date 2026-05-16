شدید گرمی کے درمیان ادھم پور ٹنڈے پارک میں ہرنوں کے لیے خصوصی انتظامات
ٹنڈے پارک، ادھمپور میں نازک مزاج ہرنوں کو گرمی سے بچانے کیلئے ان کی خوراک میں تبدیلی کے ساتھ دیگر کئی انتظامات کیے گئے ہیں۔
Published : May 16, 2026 at 12:27 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 12:34 PM IST
ادھم پور (آشیش دت): ملک کے مختلف حصوں میں جاری گرمی کی حالیہ شدید لہر نے انسانوں کے ساتھ جنگلی حیات کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس کے پیش نظر جموں و کشمیر کے وائلڈ لائف پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ نے ادھم پور کے ٹنڈے پارک میں نازک مزاج ہرنوں کو گرمی سے بچانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔
موسم گرما میں دیکھ بھال کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر، ادھم پور کے 'تنڈے رکھ ڈیر ریسکیو پارک' کے جانوروں کو منصوبہ بند طریقے سے خوراک اور مسلسل ہائیڈریشن سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔
گرمی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہرنوں کی روزمرہ خوراک میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ ان کی خوراک میں رسیلے پھل اور سبزیاں جیسے کہ تربوز، کھیرا، سبز چارہ اور ایگرو فیڈ کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کے لیے 24 گھنٹے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ شدید گرمی کی لہر کے دوران انہیں ٹھنڈا اور صحت مند رہنے میں مدد مل سکے۔
پارک میں 41 دھبوں والے اور چار بارکنگ ہرن
ہرنوں کے لیے اس پارک میں فی الوقت وقت 41 دھبے والے اور چار بارکنگ ہرن موجود ہیں۔ ان کے آرام کو یقینی بنانے کے لیے، شیڈوں کے اندر باقاعدگی سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے تاکہ ماحول کو ٹھنڈا رکھا جا سکے اور موسم گرما کی شدید تپش میں جانور آرام سے رہ سکیں۔ مزید برآں، ویٹرنری ڈاکٹروں کی ٹیم گرمیوں کے موسم میں ہرن کی صحت کو قریب سے مانیٹر کرنے کے لیے ہفتہ وار ہیلتھ چیک اپ کر رہی ہیں۔
