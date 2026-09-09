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ہسپانوی فلمساز انا ساؤرہ، روبرٹو ہوئے کشمیر کی خوبصورتی سے مسحور
سرینگر میں جاری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے دوران ہسپانوی پروڈیوسر انا ساؤرہ نے کشمیر کے برف پوش پہاڑ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔
Published : September 9, 2026 at 7:02 PM IST
سرینگر: ہسپانوی فلم پروڈیوسر انا ساؤرہ رامون جب پہلی بار کشمیر پہنچیں تو انہیں وادی کے قدرتی حسن نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ فلک بوس و برف پوش پہاڑوں اور جھیلوں سے لے کر قدرتی روشنی تک، کشمیر نے اپنے پہلے ہی دن انا کو مسحور کر دیا۔
انا ساؤرہ اپنے ساتھی ہسپانوی پروڈیوسر روبرٹو کے ہمراہ کشمیر میں منعقد ہو رہے پہلے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے آئی ہیں۔ ان کے دورے کے دوران بھارتی اور ہسپانوی فلمی صنعتوں کے درمیان مستقبل میں تعاون کے امکانات پر بھی بات ہوئی۔ انا ساؤرہ کے مطابق کشمیر میں سب سے پہلے جس چیز نے ان کی توجہ حاصل کی، وہ یہاں کی روشنی (Light) تھی۔
انہوں نے بتایا کہ سورج کی روشنی جب پہاڑوں پر پڑتی ہے اور پھر کشمیر کی جھیلوں میں اس کا عکس دکھائی دیتا ہے تو منظر خاص طور پر خوبصورت لگتا ہے۔ انہوں نے سردیوں میں دوبارہ کشمیر آنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ وہ برف سے ڈھکے پہاڑوں کا نظارہ دیکھ دیکھ سکیں۔
انا ساؤرہ کو کشمیر پہنچے ابھی صرف ایک دن ہی ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کشمیر دورے کے اپنے تجربے کو پوری طرح سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے مزید وقت کی خواہش کا اظہار کیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ کشمیر انہیں پہلے ہی ایسی جگہ محسوس ہونے لگی ہے جہاں کہانیاں جنم لے سکتی ہیں۔
ان کا یہ تاثر ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کشمیر کو فلم سازوں کے لیے منفرد قدرتی مناظر اور نئے فلمی مقامات کے ممکنہ مرکز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انا ساؤرہ صرف کشمیر کے مناظر سے ہی متاثر نہیں ہوئیں بلکہ وہ مقامی فلمی صنعت کی ترقی کے لیے بین الاقوامی فلم سازوں کے ساتھ زیادہ رابطے کو بھی اہم سمجھتی ہیں۔
وہ اس سے قبل فلموں کو بین الاقوامی فیسٹیولز تک لے جا چکی ہیں، جن میں گوا کا فلم فیسٹیول بھی شامل ہے۔ تاہم انہوں نے کشمیر کے پہلے فلم فیسٹیول کا گوا کے فیسٹیول سے موازنہ کرنے سے گریز کیا۔ ان کے مطابق دونوں کے درمیان فرق واضح ہے۔ گوا کے فلم فیسٹیول کی ایک طویل تاریخ ہے اور اسے بین الاقوامی سطح پر پہلے ہی ایک مقام حاصل ہے، جبکہ کشمیر کا فیسٹیول ابھی اپنے سفر کا آغاز ہی کر رہا ہے۔ لیکن انا ساؤرہ کے نزدیک یہی بات کشمیر کے فیسٹیول کو کم اہم نہیں بلکہ زیادہ اہم بناتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ فلم فیسٹیول صنعت سے وابستہ لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے ملنے کا اہم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایسے پروگرام تجربہ کار فلم سازوں کو نوجوان ٹیلنٹ سے ملنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق "کشمیر آنے والے فلم سازوں کو یہاں کے فلمی مقامات، مقامی عملے اور خطے میں موجود دیگر امکانات سے متعارف کرانے کا موقع بھی اس فیسٹیول کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے۔"
انا ساؤرہ کی امید ہے کہ فیسٹیول کا یہ پہلا ایڈیشن ایک طویل سفر کا آغاز ثابت ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ فیسٹیول کو ہر سال مزید بہتر اور بڑا بنانے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ یہ فلم سازوں، طلبہ، تکنیکی ماہرین اور فلمی صنعت سے وابستہ دیگر افراد کے لیے ایک مستقل پلیٹ فارم بن سکے۔
کشمیر کے لیے اس فیسٹیول کی اہمیت صرف فلموں کی نمائش تک محدود نہیں رہ سکتی۔ ایک کامیاب فیسٹیول مقامی ٹیلنٹ کو بین الاقوامی فلمی پروڈکشن کے طریقہ کار کو سمجھنے کا موقع دے سکتا ہے، جبکہ بیرون کشمیر سے آنے والے فلم ساز یہاں کے مقامی عملے اور فلم بندی کے مقامات سے واقف ہو سکتے ہیں۔
جب انا ساؤرہ سے بھارت میں فلم بنانے کے امکانات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھارتی ٹیلنٹ کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی تاہم انہوں نے بالی ووڈ کے کسی بھی اداکار کا نام نہیں لیا۔ ان کے مطابق کسی فلم کے لیے اداکار کا انتخاب کہانی، منصوبے، شریک پروڈیوسرز اور پروڈکشن کے شیڈول پر منحصر ہوگا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ "اگر بھارت میں فلم بنائی گئی تو اس میں بھارتی فلمی پیشہ ور افراد کی شمولیت ہوگی۔"
انا ساؤرہ کو تقریباً دو سال قبل بھارت میں ایک ہسپانوی مشترکہ پروڈکشن کی شوٹنگ کے دوران بھارتی عملے کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہو چکا ہے۔ انہوں نے بھارتی عملے کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مستقبل کے منصوبوں میں بھارتی اداکاروں اور عملے کو شامل کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔
بھارتی سنیما کی اسپین میں موجودگی
انا ساؤرہ نے خاص طور پر شاہ رخ خان کی فلم ’پٹھان‘ کا ذکر کیا، جس کی شوٹنگ اسپین میں بھی ہوئی تھی، جن میں کیڈیز بھی شامل ہے۔ فلم کی بین الاقوامی مقبولیت نے اسپین کے ناظرین اور فلمی شعبے سے وابستہ لوگوں میں بھارتی مین اسٹریم سنیما سے واقفیت بڑھانے میں مدد کی ہے۔
اگرچہ انا ساؤرہ نے کہا کہ وہ فی الحال کسی مخصوص بھارتی اداکار کا نام نہیں لے سکتیں، تاہم ان کی گفتگو سے واضح ہے کہ مناسب کہانی ملنے پر وہ بھارتی اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔
دوسری جانب روبرٹو کے لیے کشمیر کا دورہ اس بات کو سمجھنے کا بھی موقع ہے کہ بھارتی اور ہسپانوی فلمی صنعتیں اپنی بڑی صلاحیت کے باوجود اب تک ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ مضبوط تعلق کیوں قائم نہیں کر سکیں۔
اسپین میں پروڈیوسر اور ڈسٹری بیوٹر کی حیثیت سے کام کرنے والے روبرٹو نے بتایا کہ ان کا کام مختلف نوعیت کی فلموں سے وابستہ ہے۔ اگرچہ کمرشل سنیما ان کے کاروبار کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن وہ ایسی کہانیوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں جن میں انسانی اور جذباتی پہلو زیادہ نمایاں ہوں۔ ان کے خیال میں ایسی فلموں کے بھارت اور اسپین کے درمیان سفر کرنے کے امکانات موجود ہیں۔
روبرٹو کے مطابق بھارت کی وسیع فلمی صنعت اسپین کی مارکیٹ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا ایک بڑا موقع فراہم کرتی ہے۔ ان کے دورے کا ایک مقصد بھارتی سنیما کو بہتر طور پر سمجھنا اور یہ جاننا بھی ہے کہ بھارت میں کامیاب یا بڑے پیمانے پر جانی جانے والی بہت سی بھارتی فلمیں اسپین کے ناظرین میں اب بھی نسبتاً کم معروف کیوں ہیں۔
اسپین میں تھیٹر ڈسٹری بیوشن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے روبرٹو اس معاملے کو تخلیقی اور کاروباری، دونوں پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی سنیما میں ایسی کہانیاں موجود ہیں جنہیں اسپین میں بھی ناظرین مل سکتے ہیں، اسی طرح ہسپانوی کہانیاں بھی بھارتی ناظرین سے جڑ سکتی ہیں۔
بھارت - اسپین ثقافتی تعلق
روبرٹو دونوں ملکوں کے درمیان موجود ثقافتی تعلق کو بھی مستقبل میں فلمی تعاون کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کہانیاں جن میں لوگ سفر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، بھارت اور اسپین کے درمیان ایک قدرتی پل بن سکتی ہیں۔
ان کے مطابق مقصد صرف ایسی فلمیں بنانا نہیں جن میں دونوں ممالک دکھائی دیں، بلکہ ایسی کہانیاں تلاش کرنا ہے جن میں دونوں ملکوں کے ناظرین ایک دوسرے کی زندگیوں میں کچھ مانوس چیز محسوس کر سکیں۔ ان کا خیال ہے کہ "اگر فلم ساز ایسی کہانیاں تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو دونوں ثقافتوں کو جوڑ سکیں تو بڑے پیمانے پر بین الاقوامی فلمی منصوبوں کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔"
انا ساؤرہ بھی زبان کو اتنی بڑی رکاوٹ نہیں سمجھتیں جتنا کہ دونوں ممالک کی فلمی صنعتوں کے درمیان موجود رابطوں کی کمی کو سمجھتی ہیں۔ دونوں پروڈیوسرز کا ماننا ہے کہ بھارتی اور ہسپانوی فلم ساز ایک دوسرے سے ملنے، خیالات کے تبادلے اور مشترکہ منصوبے تیار کرنے کے زیادہ مواقع پیدا کرکے مضبوط فنکارانہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔
تاہم، انا ساؤرہ کے لیے اس وقت سب سے بڑی تحریک کشمیر ہی ہے۔ وادی میں صرف ایک دن گزارنے کے بعد بھی یہاں کے پہاڑوں، جھیلوں اور روشنی نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے قدرتی مناظر میں وہ خصوصیات موجود ہیں جو ایک فلم ساز کو متاثر کر سکتی ہیں۔ انہوں نے سال کے کسی دوسرے موسم میں دوبارہ کشمیر آنے اور برف سے ڈھکی وادی کو دیکھنے میں بھی دلچسپی ظاہر کی۔
انا ساؤرہ نے کشمیر کی تصاویر اپنے وطن میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی شروع کر دی ہیں۔ اس طرح کشمیر کے خوبصورت مناظر اسپین میں مستقبل کے فلمی مقامات کے بارے میں ہونے والی گفتگو کا حصہ بننے کی ایک اور راہ کھل سکتی ہے۔
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