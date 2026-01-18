ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایس پی سٹی ساؤتھ جموں کا مدرسہ حسینیہ نظامیہ بھٹنڈی میں طلبہ سے خطاب، ذمہ دار شہری بننے پر زور دیا
انہوں نے طلبہ کو تعلیم پر توجہ دینے، قوم کی تعمیر میں کردار ادا کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں سے اجتناب کی تلقین کی۔
January 18, 2026
جموں: جموں پولیس کی جانب سے ایس ایس پی جموں کے تحت شروع کی گئی کمیونٹی آؤٹ ریچ مہم کے تحت آج ایس پی سٹی ساؤتھ جموں اجے شرما نے مدرسہ حسینیہ نظامیہ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ، بھٹنڈی کے طلبہ سے ملاقات اور ان سے تبادلۂ خیال کیا۔ اس موقعے پر قوم پرستی، ملک کے تئیں فرائض، اخلاقی اقدار، کردار سازی، صحیح علم، ہمدردی، انسانیت اور ذمہ دار شہری بنانے میں تعلیم کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
سپریڈنٹ آف پولیس سٹی ساؤتھ جموں اجے شرما نے ایس ڈی پی او سٹی ایسٹ اور آئی سی پی پی بھٹنڈی کے ہمراہ طلبہ کو سماجی اور قومی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے قوم کی تعمیر میں فعال شہریت اور مذہب کے کردار پر روشنی ڈالی اور منشیات کے استعمال سمیت دیگر سماجی برائیوں سے دور رہنے پر خصوصی زور دیا۔
انہوں نے کرایہ داروں کی تصدیق، سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی اہمیت کو اجاگر کیا اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع دے کر پولیس کی آنکھ اور کان بنیں تاکہ عوامی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جموں پولیس کے کمیونٹی پر مبنی پولیسنگ کے عزم کو دہراتے ہوئے ایس پی ساؤتھ نے پولیس اور تعلیمی اداروں کے درمیان اعتماد، تعاون اور باقاعدہ رابطے کی ضرورت پر زور دیا۔ پروگرام کا اختتام تعلیم، اخلاقی تربیت، قومی یکجہتی اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے عزم کے ساتھ مثبت انداز میں ہوا۔
خطاب کرتے ہوئے ایس پی ساؤتھ جموں اجے شرما نے کہا کہ جدید پولیسنگ صرف قانون نافذ کرنے تک محدود نہیں بلکہ نوجوانوں کی رہنمائی اور ان کی مثبت و باوقار زندگی کی تشکیل بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے طلبہ کو تعلیم پر توجہ دینے، قوم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے، اخلاقی اقدار اور ضبطِ نفس اور جرائم و غیر قانونی سرگرمیوں سے اجتناب کی تلقین کی۔
اس پروگرام میں مدرسہ کے اساتذہ، کمیٹی اراکین چوہدری زین دین، حافظ منظور احمد اور مفتی اظہر الدین،مقامی معززین اور تقریباً 50 سے 60 طلبہ نے شرکت کی۔ مدرسہ کے مولویوں اور مفتیوں نے بھی طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے اخلاقی تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کو سماج دشمن سرگرمیوں سے دور رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
