جنوبی کشمیر کا یہ گاؤں دور جدید میں بھی بجلی، سڑک جیسی بنیادی سہولیات سے محروم
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کی گجر بستی چھانکتار میں دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 15, 2026 at 4:40 PM IST
ترال (شبیر بٹ) : ایک طرف جہاں انتظامیہ عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے، وہیں جنوبی کشمیر کے قصبہ ترال سے محض دو کلومیٹر دور گجر بستی چھانکتار کی آبادی بجلی اور سڑک جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔
مقامی باشندوں کے مطابق بستی میں بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی سے وہ ازحد پریشان ہیں اور "حال تو یہ ہے کہ روایتی لکڑی 'لشی' جلاکر اپنے گھروں کو روشن کر رہے ہیں، حالانکہ خواب یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی پڑھ لکھ سکیں۔ لیکن فی الوقت ایسا ممکن نہیں ہے جبکہ گاؤں میں جل شکتی محکمہ دس دن کے بعد ایک ٹینکر پانی فراہم کرتا ہے جسکے بعد اگلے دس روز زندگی کیسے گزرتی ہے یہاں رہ رہے لوگوں کو ہی معلوم ہے۔"
اس دوران مقامی لوگوں نے الزام عاید کیا کہ انتخابات کے موقع پر ہر سیاسی لیڈر منگیری لال کے سپنے دکھاتا ہے لیکن انتخابات مکمل ہونے کے بعد پھر عام لوگوں کی فکر نہیں رہتی۔ مقامی لوگوں کے مطابق وہ اگرچہ ان معاملات کو لیکر کئی بار حکام کے پاس چلے تو گیے لیکن ان کو یقین دہانی دی گئی لیکن زمینی سطح پر حالات بدستور ایسے ہی ہیں اور یہ لوگ جدید دور میں قدیم انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔
اس نمایندے نے محکمہ بجلی کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینر جی ایم میر سے رابطہ قائم کیا تو انھوں نے فون پر بتایا کہ وہ اس بستی کو بجلی سے جوڑنے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں اور جلد ہی اس بستی میں روشنی کے بلب جگمائیں گے۔ اس دوران ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے بھی لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ بستی میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو لیکر وعدہ بند ہیں۔
یہاں اس بستی کا دورہ کرنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس وقت چاند پر رہنے کے بارے میں سوچ رہا ہے گجر بستی چھانکتار کی یہ بستی بنیادی سہولیات سے محروم کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ بستی میں بجلی، پانی، رابطہ سڑک، صحت عامہ کی بنیادی سہولیات کے بارے میں سرکار عدم توجہی کی شکار ہے۔
