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پلوامہ میں ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج انٹر بٹالین ہاکی ٹورنامنٹ کا اختتام؛ 182 بٹالین نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا
ٹورنامنٹ میں پلوامہ اورشوپیاں اضلاع سے سی آرپی ایف کی آٹھ بٹالینز کی ٹیموں نےحصہ لیا۔ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ 110 اور182 بٹالین کےدرمیان کھیلا گیا
Published : September 26, 2026 at 12:55 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): پلوامہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر میں واقع وادی کے پہلے مصنوعی ہاکی ٹرف پر ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج اونتی پورہ کے زیر اہتمام انٹر بٹالین ہاکی ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا۔
ٹورنامنٹ میں پلوامہ اور شوپیاں اضلاع سے سی آر پی ایف کی آٹھ بٹالینز کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ کے دوران بہترین کھیل، ٹیم ورک، نظم و ضبط اور مسابقتی جذبے کا مظاہرہ کیا۔
ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ 110 اور 182 بٹالین کے درمیان کھیلا گیا، جہاں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کو ایک دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو دیا۔ سخت مقابلے کے بعد 182 بٹالین نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج انٹر بٹالین ہاکی ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
اختتامی تقریب میں اونتی پورہ رینج کے تحت آنے والی تمام آٹھ سی آر پی ایف بٹالینز کے کمانڈنگ افسران نے شرکت کی۔ افسران نے فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا۔
اس موقع پر 110 سی آر پی ایف بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر بی آر مینا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کھیلوں کے مقابلے سی آر پی ایف اہلکاروں کی جسمانی اور ذہنی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہلکار اپنی مشکل اور مصروف ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں حصہ لے کر جسمانی فٹنس اور ذہنی توازن برقرار رکھ سکتے ہیں۔
کمانڈنگ آفیسر نے مزید کہا کہ مقامی نوجوانوں کے لیے بھی اس طرح کے کھیلوں کے مقابلے اور سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں اور مستقبل میں بھی انہیں جاری رکھا جائے گا۔ ان کا مقصد نوجوانوں کو اپنی کھیلوں کی صلاحیتیں نکھارنے، مثبت سرگرمیوں سے جوڑنے اور کھیلوں کے میدان میں اپنا مستقبل بنانے کے لیے بہتر پلیٹ فارم اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔
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یوں پلوامہ میں منعقدہ یہ انٹر بٹالین ہاکی ٹورنامنٹ کھیلوں کے جذبے، ٹیم ورک اور صحت مند مسابقت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جبکہ اختتامی تقریب کے دوران جوانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔
ای ٹی وی بھارت کے رپورٹر سید عادل مشتاق کو ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج انٹر بٹالین ہاکی ٹورنامنٹ کے اختتام پر بہترین کوریج (خبر سازی رپورٹنگ ) کیلئے فوج کی جانب سے مومنٹو سے نوازا گیا۔