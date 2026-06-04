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جنوبی کشمیر: منشیات فروش کے خلاف بڑی کارروائی، پولیس نے جائیداد منہدم کر دی
پولیس کے مطابق انہدامی کارروائی منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار سے وابستہ اثاثوں کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے۔
Published : June 4, 2026 at 11:37 AM IST
ترال : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے شروع کی گئی منشیات مخالف مہم کے تحت جنوبی کشمیر میں پولیس نے ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی جائیداد منہدم کر دی۔ پولیس کے مطابق اونتی پورہ پولیس نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ مال کے حکام کے تعاون سے چرسو کے کٹہ پورہ علاقے میں کارروائی انجام دیتے ہوئے ایک مبینہ منشیات فروش کی جائیداد کو مسمار کر دیا۔ یہ کارروائی ریونیو حکام کی موجودگی میں انجام دی گئی۔
پولیس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ انہدامی کارروائی منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار سے وابستہ اثاثوں کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے۔ پولیس نے واضح کیا کہ منشیات کے خلاف ’’زیرو ٹالرنس پالیسی‘‘ پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔
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حکام کے مطابق منہدم کی گئی جائیداد نسار احمد کھانڈے ولد غلام حسن، ساکن کٹہ پورہ چرسو کی تھی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق نسار احمد کے خلاف منشیات فروشی کے الزام میں پولیس اسٹیشن اونتی پورہ میں ایف آئی آر نمبر 54/2010 پہلے ہی درج ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص علاقے میں منشیات کے کاروبار میں ملوث رہنے کے باعث بدنام رہا ہے اور اس کے خلاف متعدد شکایات بھی سامنے آتی رہی ہیں۔