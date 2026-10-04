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جی ایم سی اننت ناگ میں کینسر تشخیصی سہولت کے قیام کے لیے ساؤتھ کشمیر سول سوسائٹی کی وِپرو سے اپیل
مریضوں کو طویل سفر اور اخراجات سے بچانے کیلئے جی ایم سی اننت ناگ میں پی ای ٹی-سی ٹی سہولت فراہم کرنے کی گئی ہے۔
Published : October 4, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : October 4, 2026 at 7:57 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) جنوبی کشمیر اور اس سے متصل پہاڑی و دور دراز علاقوں میں کینسر کے مریضوں کو جدید تشخیصی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے، ساؤتھ کشمیر سول سوسائٹی (ایس کے سی ایس) نے معروف ٹیکنالوجی کمپنی 'وِپرو' اور 'عظیم پریم جی' سے وابستہ فلاحی اداروں سے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں جدید پی ای ٹی-سی ٹی امیجنگ سہولت قائم کرنے کے لیے تعاون کی اپیل کی ہے۔
سول سوسائٹی نے خاص طور پر Ga-68 DOTANOC PET-CT یونٹ کے قیام کی تجویز پیش کی ہے، جو نیورو اینڈوکرائن ٹیومرز (NETs) سمیت مختلف پیچیدہ اقسام کے کینسر کی تشخیص، بیماری کی شدت اور پھیلاؤ کا تعین کرنے، علاج کی منصوبہ بندی اور اس کے اثرات کی نگرانی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایس کے سی ایس کے مطابق، جنوبی کشمیر میں اس نوعیت کی جدید مالیکیولر امیجنگ سہولت کی عدم موجودگی کینسر کے مریضوں کے لیے جامع اور بروقت علاج کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔
سنہ 2018 میں قائم ہونے والا جی ایم سی اننت ناگ جنوبی کشمیر کے مختلف اضلاع کے علاوہ پیر پنچال اور چناب خطے کے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کو بھی طبی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ میڈیکل کالج نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف خصوصی شعبہ جات، بشمول ریڈی ایشن آنکولوجی کو وسعت دی ہے، تاہم جدید PET-CT سہولت نہ ہونے کے باعث کینسر کے مریضوں کو اہم تشخیصی اسکین کے لیے دیگر بڑے طبی مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے۔
سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ خاص طور پر دیہی اور متوسط خاندانوں کے لیے بار بار طویل سفر کرنا ایک اضافی مالی اور جسمانی بوجھ بن جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو بیماری کی تشخیص اور علاج کی نگرانی کے مختلف مراحل میں جدید اسکیننگ کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے انہیں جنوبی کشمیر سے باہر جانا پڑتا ہے۔
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ساؤتھ کشمیر سول سوسائٹی نے وِپرو اور عظیم پریم جی سے وابستہ فلاحی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر انتظامیہ اور جی ایم سی اننت ناگ کے ساتھ شراکت داری قائم کرتے ہوئے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تعاون کریں۔ مجوزہ تعاون میں Ga-68 DOTANOC PET-CT سسٹم کی فراہمی اور تنصیب، ضروری تکنیکی انفراسٹرکچر کی تیاری، ریڈی ایشن سیفٹی کے انتظامات، ابتدائی آپریشنل معاونت اور متعلقہ حکام کے ساتھ تکنیکی و فزیبلٹی جائزے شامل ہیں۔
اس کے علاوہ، سول سوسائٹی نے ریڈیو فارماسیوٹیکل کی مستقل فراہمی کا نظام قائم کرنے اور مقامی طبی و تکنیکی عملے کو ضروری تربیت فراہم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے تاکہ مستقبل میں یہ سہولت پائیدار بنیادوں پر چلائی جا سکے۔
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سول سوسائٹی کے رکن راؤ فرمان علی کے مطابق، جی ایم سی اننت ناگ میں PET-CT سہولت کا قیام صرف ایک طبی مشین کی تنصیب تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس سے جنوبی کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کینسر کی جدید تشخیص مقامی سطح پر دستیاب ہو سکے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو طویل سفر، اضافی اخراجات اور علاج میں ممکنہ تاخیر سے بڑی حد تک ریلیف مل سکتا ہے۔
انہوں نے اس اقدام کو مریضوں کے لیے بروقت اور مساوی طبی سہولیات تک رسائی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے وِپرو، عظیم پریم جی کے فلاحی اداروں، جموں و کشمیر انتظامیہ اور جی ایم سی اننت ناگ کی انتظامیہ سے اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرنے اور مشترکہ طور پر PET-CT سہولت کے قیام کے امکانات تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔
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