دی سائیلنٹ کاسٹ ڈیوائڈ کتاب کی رسم اجرا
سوپور سے تعلق رکھنے والے نوجوان رحمت بشر نے یہ کتاب سماج میں ذات پات اور رنگ ونسل کے امتیاز کے موضوع پر لکھی ہے۔
Published : December 9, 2025 at 12:54 PM IST
سوپور (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور سے تعلق رکھنے والے نوجوان رحمت بشر نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام The Silent Caste Divide جس کا مطلب ہوتا ہے خاموشی سے ذات کی تقسیم ہے۔
دراصل رحمت بشیر پیشے سے ایک نجومی ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک کتاب علمی نجوم کے حوالے سے لکھی ہے اور اس ضمن میں راحت بک کلب سوپور کی جانب سے حال ہی میں لکھی گئی کتاب کی رسم اجرائی کی گئ۔ اس موقع پر سوپور کے علاوہ وادی سے تعلق رکھنے والے مشہور ادیبوں نے پروگرام میں شرکت کی اور اس کتاب کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ۔
اس موقع پر کتاب کے مصنف رحمت بشیر نے کہا کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ذات پات کی بنیاد پر زیادتی ختم ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہے اور ہمارا مذہب ہم کو ذات پات نہیں سکھاتا ہے، لیکن جو میں نے گذشتہ برسوں میں دیکھا ہے مجھے لگا کہ ابھی بھی لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں کافی بار ایسا ہوا کہ میں ذات پات کا شکار ہوا ہوں۔ مجھے لگتا ہیکہ اس پر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر چہ ہم سماج پر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن زمینی حقائق الگ ہے اور آج بھی لوگ ذات پات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ لیتے ہیں ہار ہا انسان کو اس کی ذات رنگ نسل اے تولا جاتا ہے مجھے لگتا ہیکہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
موصوف نے کہا کہ ہماری کشمیر وادی کافی زرخیز ہے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آنے والی نسلیں اس ذات پات سے دور رہیں تاکہ جو ہمارا سماج ترقی کرے۔ اس دوران وادی کے ایک مشہور و معروف فکشن رائٹر ناصر ضمیر نے کہا کہ سماج کے مختلف طبقات میں ابھی بھی برابری نہیں ہے اور ایسے اس کتاب کے مصنف نے اس حوالے سے یہ اہم کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مذہب ہم کو آپس میں نہیں بانٹتا ہے اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب پیار سے رہے اور ایک دوسرے کی عزت کرے۔