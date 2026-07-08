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سوپور پولیس نے این ٹی پی ایس ایکٹ کے تحت منشیات فروش کی جائیداد ضبط کر لی
سوپور پولیس نے این ٹی پی ایس ایکٹ کے تحت منشیات فروش کی جائیداد ضبط کر لی
Published : July 8, 2026 at 6:32 PM IST
سوپور : (کوثر عرفات) سو روزہ نشا مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت منشیات کے ماحولیاتی نظام کے خلاف ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے، سوپور پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ، 1985 کی دفعات کے تحت ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی ہے۔ سوپور پولیس کے ایک پریس بیان کے مطابق منسلک جائیداد ایک دو منزلہ رہائشی مکان جس کی مالیت تقریباً 30 لاکھ ہے، بہرام پورہ رفیع آباد میں واقع ہے۔
یہ کارروائی ایک تفصیلی انکوائری اور مالی تحقیقات کے بعد کی گئی ہے، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ جائیداد منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی سے حاصل کی گئی تھی۔ اس کے مطابق، جائیداد کی شناخت غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی اور این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت کی گئی تھی۔
اس کارروائی کے ساتھ، سوپور پولیس نے اب تک جاری 100 روزہ نشا مکت جموں و کشمیر ابھیان کے دوران بدنام زمانہ منشیات فروشوں کی 1.50 کروڑ روپے کی آٹھ جائیدادیں ضبط کی ہیں، جو کہ منشیات کی تجارت کو سپورٹ کرنے والے مالیاتی ڈھانچے کو ختم کرنے پر اپنی مسلسل توجہ کی عکاسی کرتی ہے۔
منشیات کے اسمگلروں کو غیر قانونی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کیے گئے اثاثوں سے محروم کر کے، سوپور پولیس کا مقصد منشیات کے نیٹ ورک کی اقتصادی بنیادوں کو ختم کرنا اور دوسروں کو اسی طرح کے جرائم میں ملوث ہونے سے روکنا ہے۔
اس ضمن میں سوپور پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور منشیات کے استعمال کے خلاف اپنی صفر رواداری کی پالیسی کا اعادہ کیا۔ منشیات کے کاروبار میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی اور مالی کارروائی جاری رہے گی۔
یہ کارروائی سوپور پولیس کی 100 روزہ نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت منشیات کی لعنت کو ختم کرنے اور ایک محفوظ، صحت مند اور منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے کی گئی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔